Уроженец Киева Джигурда поплатился за поддержку войны и желание идти воевать против Украины

Скандальный российский актер Никита Джигурда, который родом из Киева, поплатился за поддержку войны в Украине и заявления о том, что собирается идти воевать на стороне оккупантов.

Шоумена-путиниста наказал Минкульт за антиукраинскую деятельность. В частности, скандального Никиту Джигурду внесли в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Соответствующий указ утвержден с 30 января. В настоящее время в этот список занесено уже 240 человек.

Путиниста Никиту Джигурду признали таким, что предоставляет угрозу национальной безопасности, не безосновательно. Дело в том, что он активно ведет антиукраинскую деятельность. Еще до начала полномасштабной войны скандальный шоумен, который родился в Киеве, неоднозначно высказывался об Украине. В 2017 году Джигурда получил гражданство так называемой "ДНР", правда, через пять дней у него его отобрали.

Никита Джигурда

После начала полномасштабной войны позиция скандального шоумена стала четкой. Он поддержал российское вторжение в Украину и получил гражданство РФ. Шоумен неоднократно посещал временно оккупированные украинские территории и поддерживал российских оккупантов, которым даже привозил гуманитарную помощь. Также Джигурда вместе с захватчиками делал показательные выстрелы из миномета по Украине.

Более того, в прошлом году скандальный шоумен изъявлял желание воевать на стороне оккупантов. Правда, на громких заявлениях это все и закончилось.

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