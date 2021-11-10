Уругвайская звезда Наталья Орейро получила российский паспорт

Документ исполнительница забрала в Аргентине.

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса Наталья Орейро, недавно получившая российское гражданство, забрала свой паспорт.

Документ звезде "Дикого ангела" вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в помещении российской дипмиссии в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Знаменитость прочла присягу на русском и испанском языках, а также сказала: "Спасибо, я очень рада".

Отметим, что в июне прошлого года Наталья Орейро выразила желание получить российское гражданство. Артистка тогда представила все необходимые документы. В 2014 году исполнительница ездила по городам РФ с концертной программой "Наша Наташа". В своем Instagram звезда также начала дублировать сообщения на русском.

25 октября певица и ее 9-летний сын Мольо получили гражданство. Впоследствии счастливая артистка записала видеообращение, в котором на русском языке благодарит Россию и всех граждан за оказанную ей честь. Также знаменитость призналась россиянам в любви.

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