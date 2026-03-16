Усатый Леонардо Ди Каприо снова стал главной шуткой: что именно рассмешило звезд на "Оскаре-2026"

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

На церемонии «Оскара-2026» в этом году прямо во время прямого эфира появился новый мем с голливудским актером Леонардо Ди Каприо — и произошло это благодаря ведущему вечера — юмористу Конану О’Брайену.

Во время приветственного монолога комик пошутил, что актер давно имеет статус «короля мемов» в Сети. После этого он предложил создать еще один прямо во время церемонии. Камера сразу перевелась на Леонардо Ди Каприо, который сидел в зале вместе со своей девушкой Витторией Черетти, а ведущий сказал: «Давайте прямо сейчас сделаем новый мем с Лео». В этот момент на экране появилась надпись: «Когда ты на это не соглашался».

Леонардо Ди Каприо на «Оскаре-2026» / © Getty Images

Кадр с реакцией актера мгновенно подхватили пользователи соцсетей, и новая шутка быстро начала распространяться по интернету.

К слову, Леонардо Ди Каприо уже давно является героем популярных мемов. Среди самых известных — кадр со смехом из фильма «Джанго свободный», сцена, где его герой показывает на телевизор в ленте «Однажды в Голливуде», а также знаменитый тост с бокалом шампанского из фильма «Великий Гэтсби».

