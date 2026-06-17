Ушел из жизни 84-летний отец Умы Турман, которого в монахи посвятил сам Далай-лама

Ума Турман / © Associated Press

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Семью американской актрисы Умы Турман постигло горе — скончался её отец Роберт Турман, всемирно известный буддолог, писатель и близкий друг Далай-ламы.

О смерти ученого стало известно 16 июня. Ему было 84 года. Роберт Турман считался одним из самых авторитетных популяризаторов тибетского буддизма на Западе. Он посвятил десятилетия изучению восточной философии и преподавал в Колумбийском университете. Его работы переводились на многие языки мира, а лекции собирали тысячи слушателей. Печальную новость подтвердила организация Tibet House US, которую он в своё время помог основать.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Роберт А. Ф. Турман, выдающийся американский буддийский ученый, соратник, автор и переводчик, чьи учения изменили бесчисленное количество жизней, скончался во вторник утром, 16 июня, в Вудстоке, штат Нью-Йорк», — сообщили представители организации, передает Geo.tv.

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Отец Умы Турман и Далай-лама

В конце обращения коллеги ученого процитировали священную тибетскую мантру сочувствия и попросили общественность уважать право семьи на частную жизнь. В то же время мировое сообщество продолжает делиться воспоминаниями о человеке, ставшем символом диалога между Востоком и Западом. Именно Турман вошел в историю как первый американец, которого лично посвятил в монахи Далай-лама.

«Гигант покинул сцену. Роберт Турман помог навести мост между мудростью Тибета и современным миром, не пожертвовав при этом ни глубиной, ни строгостью, ни юмором, ни человечностью», — написал учитель медитации Бен Деккер.

Отец Умы Турман

На протяжении всей своей жизни Роберт Турман активно защищал культурное наследие Тибета и подчеркивал важность гуманистических ценностей. Несмотря на международное признание, он оставался преданным семьянином и не скрывал гордости за свою дочь — голливудскую актрису Уму Турман. В одном из интервью профессор даже шутил, что ее успех — часть его «хорошей кармы».

Напомним, недавно Ума Турман выдала звездную дочь замуж за музыканта, который старше ее на восемь лет.

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