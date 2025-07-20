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Усик - Дюбуа: Ротару поздравила чемпиона с победой, а Дорофеева, Полякова и другие пришли на стадион
Украинские знаменитости выражают свою гордость после победы Усика над Дюбуа 20 июля в Лондоне.
Украинский боксер Александр Усик в бою-реванше нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.
Так, украинец снова заставил говорить о себе весь мир. В ночь на 20 июля он одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Поединок завершился досрочно — уже в пятом раунде Усик нокаутировал соперника и в третий раз в карьере получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Для Усика это уже вторая победа над Дюбуа: их первое противостояние состоялось в 2023 году во Вроцлаве, где Александр также одолел британца техническим нокаутом. Нынешний успех лишь укрепил беспроигрышный статус боксера: 24 победы в 24 боях, из которых 15 - нокаутом.
Эмоциональный триумф Усика не оставил равнодушными украинских звезд. Многие из них сразу поделились своими впечатлениями в соцсетях, искренне радуясь победе и гордясь тем, что Украина имеет такого чемпиона. Более того, некоторые даже приехали на "Уэмбли", чтобы под рингом поддерживать чемпиона и разделить с ним победу.
Также во время выдающегося события в спорте на сцену вышла певица Надя Дорофеева, чтобы исполнить гимн Украины перед многотысячной аудиторией на стадионе. А накануне боя Усик вместе с собственным благотворительным фондом организовал специальный вечер в поддержку Украины во время войны. Ведущей мероприятия стала Ольга Фреймут, а музыкальную атмосферу для гостей создавала опять же Дорофеева.
София Ротару
Внучка Софии Ротару
Соня Евдокименко приехала на стадион, чтобы поддержать украинского чемпиона.
Дмитрий Монатик
Лилия Ребрик
Наталья Могилевская
Оля Полякова
Певица вместе с дочерью и подругой во время путешествия в Великобританию не смогла пропустить легендарный бой и поехала на стадион.
Джамала
Ольга Фреймут
Ведущая после проведения благотворительного мероприятия Усика поехала поддерживать его на ринге.
Надя Дорофеева
Артистка после исполнения гимна Украины перед боем осталась на стадионе и болела за украинскую легенду.
Леся Никитюк
Маша Ефросинина
Тина Кароль