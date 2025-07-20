Усик - Дюбуа: Ротару поздравила чемпиона с победой, а Дорофеева, Полякова и другие пришли на стадион

Александр Усик, Надя Дорофеева, София Ротару

Реклама

Украинский боксер Александр Усик в бою-реванше нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.

Так, украинец снова заставил говорить о себе весь мир. В ночь на 20 июля он одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Поединок завершился досрочно — уже в пятом раунде Усик нокаутировал соперника и в третий раз в карьере получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Для Усика это уже вторая победа над Дюбуа: их первое противостояние состоялось в 2023 году во Вроцлаве, где Александр также одолел британца техническим нокаутом. Нынешний успех лишь укрепил беспроигрышный статус боксера: 24 победы в 24 боях, из которых 15 - нокаутом.

Реклама

Александр Усик победил / © Associated Press

Эмоциональный триумф Усика не оставил равнодушными украинских звезд. Многие из них сразу поделились своими впечатлениями в соцсетях, искренне радуясь победе и гордясь тем, что Украина имеет такого чемпиона. Более того, некоторые даже приехали на "Уэмбли", чтобы под рингом поддерживать чемпиона и разделить с ним победу.

Также во время выдающегося события в спорте на сцену вышла певица Надя Дорофеева, чтобы исполнить гимн Украины перед многотысячной аудиторией на стадионе. А накануне боя Усик вместе с собственным благотворительным фондом организовал специальный вечер в поддержку Украины во время войны. Ведущей мероприятия стала Ольга Фреймут, а музыкальную атмосферу для гостей создавала опять же Дорофеева.

София Ротару

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа

Внучка Софии Ротару

Реклама

Соня Евдокименко приехала на стадион, чтобы поддержать украинского чемпиона.

Соня Евдокименко

Дмитрий Монатик

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа

Лилия Ребрик

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа

Наталья Могилевская

Реклама

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа

Оля Полякова

Певица вместе с дочерью и подругой во время путешествия в Великобританию не смогла пропустить легендарный бой и поехала на стадион.

Оля Полякова с дочкой

Оля Полякова

Джамала

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа

Ольга Фреймут

Реклама

Ведущая после проведения благотворительного мероприятия Усика поехала поддерживать его на ринге.

Надя Дорофеева и Ольга Фреймут

Сторис Ольги Фреймут

Надя Дорофеева

Артистка после исполнения гимна Украины перед боем осталась на стадионе и болела за украинскую легенду.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Леся Никитюк

Реклама

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа

Маша Ефросинина

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа

Тина Кароль

Звезды поздравили Александра Усика с победой в бою против Дюбуа