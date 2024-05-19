Усик победил Фьюри в тяжелейшем бою: реакция звезд на абсолютное чемпионство боксера

Боксер одержал историческую победу.
В ночь на 19 мая состоялся бой украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.
Спортсмены сошлись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Бой был очень тяжелым. Тем не менее, Усику удалось победить Фьюри и стать обладателем титула WBC. Благодаря этому спортсмен одержал историческую победу. В частности, он стал первым боксером в 21 веке, которому удалось одержать звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
Украинские знаменитости тщательно следили за поединком и болели за Усика. Они комментируют чемпионство боксера и поздравляют его с победой. Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию знаменитостей.
Alyosha
"Абсолютный чемпион! Даже не могу описать свои чувства, это просто невероятное счастье какое-то! Гордимся и любим! Какой же молодец, боец и прекрасный человек! Не могу остановиться плакать от радости! Спасибо, Александр, за эти эмоции справедливой победы!" – написала певица.
Святослав Вакарчук
"Просто невероятный вечер! Абсолютный чемпион мира Александр Усик! Гордость в сердце и мурашки по телу! Слава Украине!" – отметил исполнитель.
Лилия Подкопаева
"Абсолютный чемпион мира! Это достижение чрезвычайно престижно и свидетельствует о неоспоримом преимуществе чемпиона! Браво, Александр!" – отметила гимнастка.
Наталья Могилевская
Певица в своем Instagram опубликовала трогательное видео, как боксер обращается к своему отцу. Также артистка отметила, что очень гордится достижением Усика: "Невероятно трогательно. Исторический бой! Поздравляю! Горжусь!".
Андрей Бедняков
"Пора вам узнать спарринг-партнера Усика! Я готовил его как мог. С победой, чемп", — поздравил боксера ведущий.
TAYANNA
"Слава Украине! Это был непревзойденный бой! В который раз весь мир осознает силу и мощь наших героев. Сила рода украинского могущественная и проявляется в наших мужчинах и воинах. Спасибо вам!" – написала певица.
Лилия Ребрик
"Усик – абсолютный победитель! Какой бой! Украина победит на любом поле боя", — написала ведущая.
Андрей Джеджула
"Поздравляю всех украинцев и тебя, Александр! Новая легенда 21-го столетия! Уже сегодня (19 мая – прим. ред.) на аукционе в Каннах буду продавать боксерские перчатки с автографом абсолютного", — поделился шоумен.
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