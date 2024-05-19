Усик победил Фьюри в тяжелейшем бою: реакция звезд на абсолютное чемпионство боксера

В ночь на 19 мая состоялся бой украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

Спортсмены сошлись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Бой был очень тяжелым. Тем не менее, Усику удалось победить Фьюри и стать обладателем титула WBC. Благодаря этому спортсмен одержал историческую победу. В частности, он стал первым боксером в 21 веке, которому удалось одержать звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Украинские знаменитости тщательно следили за поединком и болели за Усика. Они комментируют чемпионство боксера и поздравляют его с победой. Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию знаменитостей.

Alyosha

"Абсолютный чемпион! Даже не могу описать свои чувства, это просто невероятное счастье какое-то! Гордимся и любим! Какой же молодец, боец и прекрасный человек! Не могу остановиться плакать от радости! Спасибо, Александр, за эти эмоции справедливой победы!" – написала певица.

Александр Усик/Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Святослав Вакарчук

"Просто невероятный вечер! Абсолютный чемпион мира Александр Усик! Гордость в сердце и мурашки по телу! Слава Украине!" – отметил исполнитель.

Александр Усик / Фото: Associated Press

Лилия Подкопаева

"Абсолютный чемпион мира! Это достижение чрезвычайно престижно и свидетельствует о неоспоримом преимуществе чемпиона! Браво, Александр!" – отметила гимнастка.

Лилия Подкопаева и Александр Усик / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Наталья Могилевская

Певица в своем Instagram опубликовала трогательное видео, как боксер обращается к своему отцу. Также артистка отметила, что очень гордится достижением Усика: "Невероятно трогательно. Исторический бой! Поздравляю! Горжусь!".

Александр Усик/Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Андрей Бедняков

"Пора вам узнать спарринг-партнера Усика! Я готовил его как мог. С победой, чемп", — поздравил боксера ведущий.

Андрей Бедняков и Александр Усик / Фото: instagram.com/biedniakov

TAYANNA

"Слава Украине! Это был непревзойденный бой! В который раз весь мир осознает силу и мощь наших героев. Сила рода украинского могущественная и проявляется в наших мужчинах и воинах. Спасибо вам!" – написала певица.

Александр Усик/Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Лилия Ребрик

"Усик – абсолютный победитель! Какой бой! Украина победит на любом поле боя", — написала ведущая.

Реакция Лилии Ребрик на победу Александра Усика / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Андрей Джеджула

"Поздравляю всех украинцев и тебя, Александр! Новая легенда 21-го столетия! Уже сегодня (19 мая – прим. ред.) на аукционе в Каннах буду продавать боксерские перчатки с автографом абсолютного", — поделился шоумен.

Андрей Джеджула и Александр Усик / Фото: instagram.com/djedjula

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