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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
551
Время на прочтение
2 мин

Усик после победы над Дюбуа публично обратился к жене и растрогал особым фото

Абсолютный чемпион мира после громкой победы Дюбуа в супертяжелом весе выразил свои чувства Екатерине.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Александр Усик с женой Екатериной

Александр Усик с женой Екатериной / © instagram.com/usyk_kate1505/

Украинский боксер Александр Усик не только одержал историческую победу над Дюбуа, но и тронул сердца миллионов украинцев искренним проявлением любви к своей жене Екатерине.

В ночь на 20 июля 2025 года украинский боксер в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде реваншевого боя на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. И ни один бой Александра не проходит без его возлюбленной — она всегда искренне болеет за мужа под рингами.

На своей странице в Instagram Усик опубликовал черно-белую фотографию, которая мгновенно стала вирусной в Сети. На фото боксер в перчатках сразу после победы нежно обнимает жену Екатерину, которая была рядом в самый важный момент. В то же время он адресовал ей нежное признание, чем растрогал фанов: "Ты моя поддержка, ты — мое все".

Александр Усик с женой Екатериной / © instagram.com/usykaa/

Александр Усик с женой Екатериной / © instagram.com/usykaa/

Кстати, сразу после нокаута Усик эмоционально звал жену к рингу, чтобы разделить с ней триумф. Этот жест вызвал шквал комментариев в соцсетях — поклонники искренне восхищаются силой их отношений.

  • Пример для мужчин. Сила чувств — главнее силы мышц

  • Если любовь, то только такая

  • Это пример семьи, веры и преданности своему делу. Абсолютный в ринге и в сердцах миллионов!

  • Наш Казак, жене повезло

Напомним, недавно украинские звезды показались на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и как поддерживали Александра Усика во время боя против Дюбуа.

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Дата публикации
Количество просмотров
551
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