Усик после победы над Дюбуа публично обратился к жене и растрогал особым фото

Александр Усик с женой Екатериной / © instagram.com/usyk_kate1505/

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Украинский боксер Александр Усик не только одержал историческую победу над Дюбуа, но и тронул сердца миллионов украинцев искренним проявлением любви к своей жене Екатерине.

В ночь на 20 июля 2025 года украинский боксер в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде реваншевого боя на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. И ни один бой Александра не проходит без его возлюбленной — она всегда искренне болеет за мужа под рингами.

На своей странице в Instagram Усик опубликовал черно-белую фотографию, которая мгновенно стала вирусной в Сети. На фото боксер в перчатках сразу после победы нежно обнимает жену Екатерину, которая была рядом в самый важный момент. В то же время он адресовал ей нежное признание, чем растрогал фанов: "Ты моя поддержка, ты — мое все".

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Александр Усик с женой Екатериной / © instagram.com/usykaa/

Кстати, сразу после нокаута Усик эмоционально звал жену к рингу, чтобы разделить с ней триумф. Этот жест вызвал шквал комментариев в соцсетях — поклонники искренне восхищаются силой их отношений.

Пример для мужчин. Сила чувств — главнее силы мышц

Если любовь, то только такая

Это пример семьи, веры и преданности своему делу. Абсолютный в ринге и в сердцах миллионов!

Наш Казак, жене повезло

Напомним, недавно украинские звезды показались на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и как поддерживали Александра Усика во время боя против Дюбуа.