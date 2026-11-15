"Устал быть в тени": суперфиналист "Голоса країни" привел на шоу брата, который покорил MONATIKа

Сергей и Даниил Соловьевы, Натали Салоник

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На сцену «Голосу країни-14» вышел Даниил Соловьев — брат суперфиналиста 12-го сезона шоу Сергея Соловьева, решившего наконец-то заявить о себе и выйти из тени известного родственника.

В свое время участие в проекте сделала Сергея узнаваемым артистом, которого начали активно приглашать на выступления. Тем временем Даниил, несмотря на собственный музыкальный талант, оставался в стороне от внимания. В итоге он получил музыкальное образование и решил испытать силы на главной вокальной сцене страны. Поддержать брата пришел и сам Сергей, хотя мужчины признались, что определенная конкуренция между ними все же есть.

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Сергей Соловьев на «Голосі країни-12»

Для слепых прослушиваний Даниил взял в руки гитару и исполнил хит MONATIK «Чому». Его выступление сразу зажгло зал: зрители и тренеры подпевали и приплясывали. Однако наставники долго сомневались, и лишь на последних секундах красную кнопку нажал MONATIK.

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Сам Даниил настолько разволновался, что даже не заметил единого разворота кресла, так что поздравления Тины Кароль с попаданием в команду артиста стало для него настоящей неожиданностью.

Помимо пения, Даниил преподает игру на гитаре в музыкальной школе и продолжает развивать искусство в Запорожье. Его история тронула Наталью Могилевскую, которая рассказала, что ее детская школа талантов там прекратила существование из-за вражеских обстрелов. Подобная судьба постигла и заведения в Харькове и Гостомеле. Поэтому тренер предложила Даниилу временно поддержать ее юных воспитанников музыкальными занятиями. Участник с радостью согласился, а наставники поблагодарили его за неравнодушие и несокрушимость.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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