Уставшая Маша Ефросинина без макияжа и с патчами под глазами показалась после ночи в кладовке

Как и все украинцы, прошлую ночь ведущая провела в бомбоубежище.

Ведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала, что как и большинство украинцев, прошлую ночь провела в бомбоубежище.

В сторис своей страницы в Instagram знаменитость поделилась, что во время воздушной тревоги сидела в кладовке. Также Ефросинина записала видео, в котором предстала уставшей с патчами под глазами:

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Доброе утро. Ну что, пять часов ночной тревоги. Моя беременная подружка уже третьи сутки сидит в бомбоубежище. Моя дочь приехала впервые за все полномасштабное вторжение и просто шокирована. Так как лупили сегодня в Киеве – это кабзда. У меня через два часа суперважные съемки. Наши воздушные силы, ВСУ – мои боги. Они сбили почти все, но есть несколько попаданий. Но нет пострадавших, почти. Я пью за вас воду с медом, а отсосийские залупанские выпердыши…" - сказала Ефросинина и показала российским оккупантам средний палец.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина показала, как общается с мужем, который на передовой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша поделилась, как после бессонной ночи гримеры готовили ее к важным съемкам.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что в ночь на 3 мая российские оккупанты запустили по Украине 26 беспилотников Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 21 из них. По данным Киевской ОВА, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели.

Читайте также: