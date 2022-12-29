Утренняя ракетная атака по Украине: звезды прячутся с детьми в подвалах и призывают мир остановить РФ

Утром 29 декабря российская армия нанесла новый массированный удар по Украине, в котором использовала более 69 ракет.

Украинские знаменитости также хоронят детей в укрытиях и призывают мир остановить уничтожение мирного населения Украины оккупантами.

Никита Добрынин

Во время воздушной тревоги телеведущий вместе с сыном Львом был дома. Под звуки взрывов Добрынин с перепуганным ребенком спустился в подвал.

"Террористы россии начали бросать ракеты по Украине. И мы спустились в подвал. За то, что наши дети сейчас живут так и слышат взрывы, страдает каждый, кто называет себя россиянином", — написал Добрынин.

Григорий Решетник

Вместе с семьей ведущий также пережидал обстрел в укрытии и призвал всех украинцев находиться в безопасном месте. Несмотря на удары РФ, шоумен уверен, что Украина победит.

Чтобы хоть как-то поддержать малышей во время тревоги, вместе с женой Решетник снимал с сыновьями забавные видео.

"В Украине утро начинается не с кофе, а с ракет. Но мы сохраняем позитив и вырым у наших", – подписал видео ведущий.

Злата Огневич

Певица отреагировала на массированные обстрелы и показала, как ракета россиян попала в жилой дом. Исполнительница сделала свой пост на английском, чтобы его поняли во всем мире.

"Россия запустила более 120 ракет по Украине. Три человека получили ранения в Киеве", – написала Злата.

Леся Никитюк

В Instagram ведущая показала жалкие последствия вражеского удара по Киеву, в результате которого пострадали местные жители.

"Киев, частный сектор в Дарницком районе в результате утренней атаки врага пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор россии", — написала Леся.

Также звезда эмоционально обратилась к кафирам.

"Хватит нам пердеть здесь своими ракетами. Просто отбитесь, у*баны", — добавила Никитюк.

Андрей Бедняков

Безжалостные попытки кафиров испортить жизнь украинцам прокомментировал и Андрей Бедянков. Как большинство украинцев сегодня, ведущий слышал взрывы.

"Утро начинается с бомбардировщиков, вновь взлетевших х*р знает где, чтобы выпустить ракеты по независимой не своей стране! Так что, сидим в укрытии! Читаем книги! Материмся захватчиков", — написал Бедняков.

Но ведущий напомнил россиянам, что кроме как ракет, кичиться им нечем.

"Ох бл* бахнуло. А ваша песка все равно маленькая", — добавил ведущий

Ольга Фреймут

Знаменитость также показала последствия попадания ракеты в частный дом и обратилась к Путину.

"Утро в Украине. 120 российских ракет. Эта ракета попала в дом в Ивано-Франковске и чудом не взорвалась. Путин, умри, пожалуйста, поскорее", — написала Фреймут.

Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар поделился жуткими фотографиями из мест попадания ракет и их обломков и призыва украинцев осторожничать на праздники.

"Снова проснулись под тревоги и взрывы... Обломки сбитой ракеты упали на частный сектор в Киеве. Есть пострадавшие, и среди них 14-летняя девочка. Ивано-Франковск: ракета залетела прямо в дом и чудом не разразилась. Это ужас. Такое может повториться на праздниках, пожалуйста, берегите себя", – написал Эктор.

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