Ужасные подробности гибели Паши Ли рассказали волонтеры из Ирпеня: "Расстреляли прямо в автомобиле"

Вокруг смерти Паши Ли было немало слухов, однако со временем волонтеры, с которыми актер был в тот злосчастный день, рассказали правду.

Активисты Тарас Мельник и Ирина Мигитко вместе с Пашей 6 марта отправились на автомобиле развозить еду жителям Ирпеня. По дороге волонтерам пришлось отступить от своего намеченного маршрута.

"Увидели пожилых мужчину и женщину с девочкой. Они умоляли нас, чтобы мы довезли их до Романовского моста на выезде из Ирпеня. Мы согласились, затолкались все в машину, и завезли эту семью к мосту", — рассказал Тарас "Главкому".

На обратном пути волонтеры увидели, как загорелась крыша дома и остановились, чтобы зафиксировать пожар. Данные о возгорании они передавали в соответствующие органы, чтобы они могли оказать помощь пострадавшим. В тот же момент Тарас, который был за рулем, увидел на расстоянии 70 метров вооруженных оккупантов.

"Я инстинктивно бросил руль и упал справа на пассажирское сиденье. Машина начала двигаться сама. За доли секунды в машину полетели пули: в лобовое стекло, в крышу, в дверь. Как потом выяснилось, в общей сложности пуль было около двух десятков. Неуправляемая машина выехала на встречную полосу, перескочила через тротуар и врезалась в дерево. Из затылка у меня текла кровь — пуля прошла по коже, не задев череп", — вспомнил ужасный день Тарас.

Один из шаров попал в телефон, который до сих пор держала в руках Ирина — обломки попали в глаза девушке и посекли лицо.

"Я упала между сиденьями у колен Паши и услышала, как он стонет... Над головой у меня летали пули.. Следы от пуль, которые пролетали касательно, остались на моей одежде. Паша сначала стонал, потом начал хрипеть. Когда он замолчал, у него началось большое кровотечение. Кровь лилась на меня", — ошеломила подробностями Ирина.

Напуганные Тарас и Ирина пытались заброшенный автомобиль, который начал дымить. В этот момент к ним подбежали российские солдаты и с криками потребовали, чтобы волонтеры вышли из машины. Тарас начал объяснять, что они не вооружены и развозили продукты жителям. На что оккупанты ответили: "Валите отсюда! Бегите!".

Ирина и Тарас начали бежать, завернув за угол от оккупантов, начали звать на помощь.

"Мы ждали Пашу, Иру и Тараса. Однако пришли только Ира и Тарас. Ира сообщила, что Пашу расстреляли прямо в автомобиле", — рассказала координатор штаба Зоряна Миронишена.

Забрать тело убитого Ли удалось не сразу. По словам матери актера, некоторые свидетели видели, что сначала из машины его вытащили оккупанты, решив, что он один из них. Только 15 марта волонтер Максим Шевченко смог добраться до разбитого автомобиля и забрать тело актера.

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