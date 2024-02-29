"Уже это все надоело": певица Монастырская о том, как заменила путинистку Нетребко и настроения за границей

Известная на весь мир украинская оперная певица Людмила Монастырская рассказала, как заменила путинистку Анну Нетребко в постановке "Турандот" на сцене легендарной Метрополитен-опера и настроения за рубежом.

Исполнительница стала новой героиней интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці". В выпуске Монастырска рассказала, как ей предложили исполнять партию в постановке "Турандот" вместо путинистки Нетребко. Оперная певица согласилась. Более того, на сцену артистка тогда вышла с флагом Украины.

Людмила Монастырская / Фото: скриншот с видео

"Это было приглашение именно вместо Анны Нетребко, меня пригласили вместо нее, именно в этот проект. И мне пришло такое мнение – выйти на сцену с украинским флагом! Но я все же посоветовались с руководством, и мне позволили это сделать", — говорит артистка.

Также, по словам Монастырской, настроения за границей за два года войны еще больше изменились. Певица поделилась наблюдениями, что европейцы устали от войны в Украине, и такая тенденция началась еще в 2022 году.

Людмила Монастырская / Фото: скриншот с видео

"Я много чего уже разного услышала, в адрес того, что "пусть уж эти территории отдадут и скорее это все прекратится". Мне говорили: "Как уже все это надоело, и давайте уже отдавайте эти свои все восточные – Донбасс, Луганск – и можно еще что-то немножко"… Это было еще в 2022 году, а они уже были уставшими. А уж прошло видите сколько...", — поделилась Людмила Монастырская.

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