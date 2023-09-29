Уже не Брежнева: певица VERA выпустила красочный клип, снятый под Киевом

Экс-певица Вера Брежнева, которая сменила псевдоним и теперь выступает как VERA, выпустила новую украиноязычную композицию "Дякую" и живописный клип к ней.

Эта песня вошла в будущий одноименный альбом артистки на украинском языке, который увидит свет уже 6 октября. EP родился после того, как VERA прошла практику благодарности и ежедневно в течение 108 дней записывала 108 благодарностей людям, ощущениям, поддержке и изменениям. Энергия, родившаяся в процессе, трансформировалась через язык музыки.

"Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопросы, и просто пыталась жить в моменте. Я научилась не строить какие-то долгосрочные планы и быть просто благодарной за то, что у меня есть. Именно благодарность начала меня стабилизировать: из разобранного состояния я понемногу стала выстраиваться изнутри, начал появляться ресурс, а потом музыка внутри снова раздалась… И я хочу, чтобы вы ее услышали", – прокомментировала будущий альбом VERA.

"Дякую" — первый красноречивый сингл и клип из будущего EP, который представляет певица. И песня, и видео, съемки которого проходили на Киевском море с 6 утра до комендантского часа, наполнены светом, содержанием и верой. В клипе VERA появляется в нежных платьях трех цветов украинского бренда, которые были выбраны, чтобы подчеркнуть ощущение легкости в моменте.

"Захотелось оставить в памяти и передать момент единения с природой вокруг: небом, солнцем, лесом. Когда все, что у тебя есть – это секунда, здесь и сейчас, как мы все сегодня живем", – добавила певица.

Напомним, также сегодня яркий клип представила певица Анна Тринчер. Исполнительница выпустила видео на трек "Очі", в котором предстала в игривом образе и удивила танцевальными умениями.

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