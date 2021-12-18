Уже пятая женщина обвинила Мистера Бига из "Секса в большом городе" в сексуальных домогательствах

Неприятный инцидент произошел в 2010 году.

Американского актера Криса Нота, известного благодаря роли Мистера Бига из "Секса в большом городе", уже пятая женщина обвинила в сексуальных домогательствах.

Ава (имя жертвы было изменено) рассказала, что актер пытался изнасиловать ее в 2010 году. Тогда ей было 18 лет, и она работала в ресторане, в который часто приходил Нот. Актер обманом заманил девушку в одно помещение. Там он начал приставать к ней: целовал, прижимал к столу и стягивал одежду.

Крис Нот / Associated Press

"Он не слышал слова "нет", но он услышал меня, когда я сказала "не здесь". Я убедила его, что встречусь с ним в другом месте", – рассказала женщина, пишет The Daily Beast.

К слову, Аве удалось сбежать и больше не встречаться с Крисом Нотом. Впрочем, девушка рассказала своим родителям. Они, в свою очередь, связались с директором ресторана. Однако мужчина не поверил словам Авы.

Крис Нот и Беверли Джонсон / Getty Images

Напомним, ранее две женщины рассказали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Кроме того, Нот в 90-е годы встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса.

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