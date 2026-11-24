Олег Винник

Реклама

Певец Олег Винник , после начала полномасштабной войны поселившийся в Германии, рассказал, получил ли немецкое гражданство и почему теперь считает смену паспорта правильным решением.

Артист признался, что остается гражданином Украины. В то же время, возможность получить паспорт Германии у него появилась еще много лет назад. В частности, соответствующее право у него было уже в 2009 году. Однако тогда певец решил не менять гражданство. Теперь его позиция по этому вопросу существенно изменилась. Об этом Винник рассказал в интервью Валерию Романко.

Реклама

На вопрос, удалось ли ему получить немецкое гражданство, исполнитель ответил: «Нет, не получил».

Реклама

Олег Винник / © скриншот с видео

В то же время Винник подтвердил, что такая возможность у него была еще 17 лет назад. Почему тогда он не воспользовался им, певец конкретно не объяснил. По его словам, в свое время он размышлял о смене паспорта, но в конце концов решил остаться гражданином Украины. Сейчас артист склоняется к другому решению.

«Я имею право быть немцем. Где-то, кажется, в 2009 году я уже имел такое право», – отметил исполнитель.

Олег Винник / © скриншот с видео

Теперь Винник не исключает оформления немецкого гражданства. Свою позицию он объясняет продолжительным проживанием в этой стране: по словам артиста, он живет там уже 26 лет и давно привык к местным законам и порядкам.

«Раньше как-то думал об этом, а потом все-таки решил – нет. А сегодня, по логике, наверное, было бы правильнее получить гражданство», – поделился певец.

Реклама

Олег Винник

Отдельно исполнитель ответил, кем себя больше чувствует – украинцем или немцем. Он заверил, что внутренне остается украинцем, хотя его обыденные привычки и поведение за годы жизни в Германии изменились.

«Понятно, что я в душе украинец, и этого никуда никогда не денешь. И это хорошо, это верно. А за действиями, по поведению – близко к немцу, потому что привык к этой жизни, к этим законам», — объяснил Винник.

Олег Винник

После начала полномасштабного вторжения Олег Винник уехал из Украины в Германию, где проживает уже много лет. Его отсутствие в украинском информационном пространстве и объяснение собственной позиции по войне неоднократно становились поводом для общественных дискуссий. В августе певец уже говорил о возможном изменении гражданства, подчеркивая, что немецкие правила ему сейчас понятнее украинских реалий.

Напомним, ранее Олег Винник рассекретил, живет ли на выплаты в Германии и сколько денег тратит ежемесячно.

Реклама

Новости партнеров