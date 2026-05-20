В 54 года скоропостижно умер музыкант Алексей "Лепа" Саранчин — бывший участник группы "ТНМК"

Алексей "Лепа" Саранчин

Украинский джазовый пианист, композитор, аранжировщик Алексей «Лепа» Саранчин, который был участником группы «ТНМК», скоропостижно скончался.

Печальную новость сообщили на официальной странице в Facebook Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра, где музыкант преподавал. Жизнь Саранчина оборвалась в возрасте 54 года. Сердце музыканта остановилось 20 мая. Причиной смерти «Лепы» стал инсульт. Медики до последнего боролись за жизнь пианиста, но все попытки оказались тщетными.

«Украина потеряла одного из самых талантливых джазовых пианистов — Маэстро, чьи пальцы творили магию на клавишах. Его слушали, затаив дыхание, его уважали за бескомпромиссный профессионализм, его любили за искренность, доброту и светлую душу. Светлая память о нем как о великом музыканте, надежном друге и благородном человеке навсегда останется с нами. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и всем, кто любил и уважал его талант», — говорится в сообщении.

Отметим, Алексей Саранчин родился и вырос в Харькове. Там он и получил профессиональное образование. «Лепа» окончил Харьковское музыкальное училище имени Бориса Лятошинского и Харьковскую консерваторию по классу фортепиано. С 2005 года по 2011-й был участником группы «ТНМК». Также музыкант был причастен к проектам Kiev Big Band и Denis Adu Big Band. В Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра Саранчин преподавал по классу специального фортепиано.

