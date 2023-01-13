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В 54-летнем возрасте скончалась единственная дочь Элвиса Пресли и экс-жена Майкла Джексона Лиза Мария

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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В 54-летнем возрасте скончалась единственная дочь Элвиса Пресли и экс-жена Майкла Джексона Лиза Мария

Лиза Мария Пресли / Фото: Getty Images

Артистка скончалась от остановки сердца.

В Америке ушла из жизни певица, единственная дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его супруги Присциллы Лиза Мария Пресли.

Жизнь артистки оборвалась в 54 года из-за остановки сердца. Трагическую новость подтвердила мать исполнительницы Присцилла Пресли. Она рассказала, что дочь ушла из жизни незадолго до того, как ее доставили в больницу, где у нее остановилось сердце.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала… Мы просим о конфиденциальности, когда пытаемся справиться с этой глубокой потерей. Спасибо за любовь и молитвы. Пока никаких комментариев не будет", – прокомментировала Присцилла Пресли, пишет CNN.

Лиза Мария Пресли / © Associated Press
Лиза Мария Пресли / Фото: Associated Press
Элвис Пресли с женой Присциллой и маленькой дочкой Лизой Марией / © Associated Press
Элвис Пресли с женой Присциллой и маленькой дочкой Лизой Марией / Фото: Associated Press

За два дня до смерти Лиза Мария посетила церемонию вручения кинопремии "Золотой глобус", которая на днях прошла в США.

Отметим, что единственная дочь легендарного певца и актера Элвиса Пресли Лиза Мария была певицей. Она также была единственной наследницей всего имущества звездного отца. При жизни Лиза Мария выпустила три музыкальных альбома. Артистка была замужем за поп-королем Майклом Джексоном и голливудским актером Николасом Кейджем.

Лиза Мария Пресли и Майкл Джексон / © Associated Press
Лиза Мария Пресли и Майкл Джексон / Фото: Associated Press
Лиза Мария Пресли и Николас Кейдж / © Associated Press
Лиза Мария Пресли и Николас Кейдж / Фото: Associated Press

В июле 2020 года сын Лизы Марии Бенджамин Кио в 27 лет совершил самоубийство. Парень выстрелил себе из ружья в рот.

Также у единственной дочери Элвиса осталась 31-летняя дочь Райли и 11-летние близнецы Гарпер и Финли, которых артистка родила от четвертого мужа Майкла Локвуда.

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Дата публикации
Просмотры
4038
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