Петю с самого утра тошнит, а также мальчика мучает головная боль.

Российский певец Стас Пьеха, у которого недавно соседка жестоко избила семилетнего сына Петю, рассказал о состоянии мальчика.

Певец говорит, что состояние Пети не улучшается после нападения женщины. Мальчик все еще находится на реабилитации. Кроме этого, сын стал хуже себя чувствовать: с самого утра мальчика тошнит, а также мучает сильная головная боль.

instagram.com/wolfieha

"Петю сейчас выписали из больницы. С утра у него началась тошнота, головокружение, бывают головные боли, иногда немного покачивает. Три дня назад, когда сына выписали, его стошнило. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую ", — рассказал Пьеха kp.ru.

Сейчас мальчик находится вместе с мамой Натальей Горчаковой.

Кроме этого, Стас Пьеха будет добиваться справедливости. Звездный папа хочет, чтобы соседка ответила за совершенное преступление.

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"Я хочу, чтобы ее наказали, хочу услышать от нее прощения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация стала примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого. Это дело должно стать резонансным в качестве примера для других. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук. Надеюсь, так будет и в моем случае. Я не буду раскрывать всех планов, здесь речь идет и об уголовной, и об административной ответственности ", — сообщил Стас Пьеха.

Отметим, недавно 7-летнего сына певца Петю жестоко избила соседка. Мальчик получил многочисленные травмы в результате нападения женщины.

Напомним, что Стас Пьеха внесен в "Чистилище" сайта "Миротворец". Певец ездил выступать в оккупированный Россией Крым, незаконно пересекал границу, а также публично оправдывал российскую агрессию на востоке Украины.

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