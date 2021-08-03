У 7-летнего сына Стаса Пьехи после избиения ухудшилось состояние

Петю с самого утра тошнит, а также мальчика мучает головная боль.
Российский певец Стас Пьеха, у которого недавно соседка жестоко избила семилетнего сына Петю, рассказал о состоянии мальчика.
Певец говорит, что состояние Пети не улучшается после нападения женщины. Мальчик все еще находится на реабилитации. Кроме этого, сын стал хуже себя чувствовать: с самого утра мальчика тошнит, а также мучает сильная головная боль.
"Петю сейчас выписали из больницы. С утра у него началась тошнота, головокружение, бывают головные боли, иногда немного покачивает. Три дня назад, когда сына выписали, его стошнило. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую ", — рассказал Пьеха kp.ru.
Сейчас мальчик находится вместе с мамой Натальей Горчаковой.
Кроме этого, Стас Пьеха будет добиваться справедливости. Звездный папа хочет, чтобы соседка ответила за совершенное преступление.
"Я хочу, чтобы ее наказали, хочу услышать от нее прощения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация стала примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого. Это дело должно стать резонансным в качестве примера для других. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук. Надеюсь, так будет и в моем случае. Я не буду раскрывать всех планов, здесь речь идет и об уголовной, и об административной ответственности ", — сообщил Стас Пьеха.
Отметим, недавно 7-летнего сына певца Петю жестоко избила соседка. Мальчик получил многочисленные травмы в результате нападения женщины.
Напомним, что Стас Пьеха внесен в "Чистилище" сайта "Миротворец". Певец ездил выступать в оккупированный Россией Крым, незаконно пересекал границу, а также публично оправдывал российскую агрессию на востоке Украины.