ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1011
Время на прочтение
2 мин

"В 8 лет сказал идти зарабатывать на еду": Даниэль Салем показал единственное, что осталось ему от отца

Ведущий вспомнил, как в восьмилетнем возрасте отец заставил его самостоятельно зарабатывать на еду и показал вещь, которая осталась ему в память о папе.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Даниель Салем

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский ведущий и военнослужащий Даниэль Салем впервые откровенно рассказал о непростых отношениях с отцом, детстве в строгой семье и длительной разлуке с родным человеком.

Особую ценность для него теперь имеет одна вещь отца, которая осталась ему в память. 42-летний Даниэль поделился, что у их семьи не было привычной родительской нежности. По его словам, воспитание в Ливане было достаточно суровым, а папа практически не проявлял к нему теплых чувств. Ведущий признался, что не помнит от отца ни объятий, ни простых знаков внимания или поддержки.

«На самом деле я не был в классных отношениях с отцом. В нашей семье, да и вообще в Ливане, все было очень строго: отец должен быть только для отчета. В 8 лет он мне сказал: гоу-гоу, иди. И если вы думаете, что были какие-то объятия, то нет», — вспомнил Салем.

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Более того, уже в восьмилетнем возрасте парень начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Даниэль рассказал, что отец поставил его перед фактом: со следующей недели он должен сам обеспечивать себя едой. Также ведущий вспомнил, что в течение длительного времени они вообще не поддерживали связь. Причиной стали разногласия в политических взглядах.

«Мы с ним не общались больше 5 лет. Чтобы вы понимали, какая я была гадость… 5 лет я потерял: не говорил, не видел его», — эмоционально выразился знаменитость.

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Маму Даниэль потерял еще подростком: когда ему было 15 лет, она скончалась от болезни. А десять лет спустя не стало и отца. Несмотря на непростые воспоминания о детстве, Салем с особым трепетом относится к вещам, которые напоминают ему о родных.

В частности, ведущий рассказал о родительских часах, которые теперь носят с собой. Собственный любимый аксессуар Даниэль потерял во время службы и решил одевать папин. Впоследствии эта вещь приобрела для него совсем другое значение.

«Я их одеваю и понимаю, что это единственное, что у меня есть от отца. Ну плюс-минус. Еще осталась записная книжка. Но самая ценная штука — вот эти часы. Это так интересно: время, часы, папа…» — поделился Салем.

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, недавно любимая Даниэля Салема показала фату и заинтриговала свадьбой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie