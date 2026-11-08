"В 8 лет сказал идти зарабатывать на еду": Даниэль Салем показал единственное, что осталось ему от отца

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Украинский ведущий и военнослужащий Даниэль Салем впервые откровенно рассказал о непростых отношениях с отцом, детстве в строгой семье и длительной разлуке с родным человеком.

Особую ценность для него теперь имеет одна вещь отца, которая осталась ему в память. 42-летний Даниэль поделился, что у их семьи не было привычной родительской нежности. По его словам, воспитание в Ливане было достаточно суровым, а папа практически не проявлял к нему теплых чувств. Ведущий признался, что не помнит от отца ни объятий, ни простых знаков внимания или поддержки.

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«На самом деле я не был в классных отношениях с отцом. В нашей семье, да и вообще в Ливане, все было очень строго: отец должен быть только для отчета. В 8 лет он мне сказал: гоу-гоу, иди. И если вы думаете, что были какие-то объятия, то нет», — вспомнил Салем.

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Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Более того, уже в восьмилетнем возрасте парень начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Даниэль рассказал, что отец поставил его перед фактом: со следующей недели он должен сам обеспечивать себя едой. Также ведущий вспомнил, что в течение длительного времени они вообще не поддерживали связь. Причиной стали разногласия в политических взглядах.

«Мы с ним не общались больше 5 лет. Чтобы вы понимали, какая я была гадость… 5 лет я потерял: не говорил, не видел его», — эмоционально выразился знаменитость.

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Маму Даниэль потерял еще подростком: когда ему было 15 лет, она скончалась от болезни. А десять лет спустя не стало и отца. Несмотря на непростые воспоминания о детстве, Салем с особым трепетом относится к вещам, которые напоминают ему о родных.

В частности, ведущий рассказал о родительских часах, которые теперь носят с собой. Собственный любимый аксессуар Даниэль потерял во время службы и решил одевать папин. Впоследствии эта вещь приобрела для него совсем другое значение.

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«Я их одеваю и понимаю, что это единственное, что у меня есть от отца. Ну плюс-минус. Еще осталась записная книжка. Но самая ценная штука — вот эти часы. Это так интересно: время, часы, папа…» — поделился Салем.

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, недавно любимая Даниэля Салема показала фату и заинтриговала свадьбой.

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