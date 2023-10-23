В аккаунтах путинистов Лепса и Газманова у Spotify появились призывы остановить войну в Украине

В аккаунтах российских артистов-путинистов Григория Лепса и Олега Газманова у Spotify появились призывы остановить войну в Украине.

К слову, это дело рук хакеров, которые взломали их учетные записи. Теперь там вместо фото путинистов Газманова и Лепса размещена фотография львовского исполнителя Clonnex. На снимке на английском написано "Stop war in Ukraine" ("Остановите войну в Украине"). Надпись сделана в красном цвете, а шрифт символически стилизован под кровь.

Аккаунты Лепса и Газманова в Spotify

Также на фото есть ссылка на Telegram-канал. Его авторы обещают сделать то же самое с учетными записями других артистов-путинистов, которые поддерживают войну в Украине. В списке тех, кого взломали, уже оказались Хабиб, Galibri & Mavik и Катя Самбука.

Отметим, что с первых дней полномасштабной войны Григорий Лепс активно поддерживает захватническую политику путина. Он не раз ездил на оккупированные территории Украины и прославлял преступления российских оккупантов.

Путинист Олег Газманов тоже активно подыгрывает российской пропаганде. Он неоднократно выступал на пропагандистских концертах, где радовался вторжению России в Украину.

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