В авиакатастрофе погибла бразильская певица Марилия Мендонса: что известно

Гибель обладательницы "Латинской Грэмми" повергла в шок всю Бразилию.

В Бразилии в пятницу, 5 ноября, в результате авиакатастрофы погибла 26-летняя певица и обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса.

Об этом сообщает The Associated Press.

Самолет с артисткой и еще четырьмя пассажирами, в том числе ее дядей, продюсером и двумя членами съемочной группы, разбился между Гоянией, где родилась Мендонса, и небольшим городом Каратинга в штате Минас-Жерайс, расположенном к северу от Рио-де-Жанейро.

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Отмечается, что уцелевших в авиакатастрофе нет. На фотографиях с места происшествия видно, что воздушное судно упало прямо под водопадом. Накануне певица обнародовала в соцсетях видеоролик, на котором направлялась в самолет с футляром для гитары.

Информация о гибели артистки вызвала волну печали в социальных сетях по всей Бразилии, в том числе среди поклонников, политиков, коллег и футболистов. "Я отказываюсь верить, я просто отказываюсь", – написал в Twitter звезда бразильского футбола Неймар.

Associated Press

На инцидент также отреагировал президент Бразилии Жаир Болсонару, отметивший, что известие о трагической гибели певицы "шокировало вся страну".

Восходящая звезда исполняла музыку в стиле кантри, которую в Бразилии называют сертанехо. В своих песнях она поднимала феминистские проблемы, в частности агрессию мужчин, контролирующих своих партнерш, и призывала к расширению прав и возможностей женщин. Заметим, что только в Instagram у Мендонсы было 38 миллионов подписчиков.

В 2019 году альбом "Em Todos os Cantos" принес Мендонсе "Латинскую Грэмми" как лучший альбом сертанехо. В этом году ее номинировали на эту же премию за альбом "Patroas".

У певицы остался сын, которому в следующем месяце исполнится два года.

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