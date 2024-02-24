В Австралии отомстили путинистам Киркорову и Баскову за поддержку войны в Украине

Страна ввела санкции против них, а также запретила им въезд.

В Австралии отомстили российским артистам-путинистам Филиппу Киркорову, Николаю Баскову и другим медийщикам за поддержку войны в Украине.

Страна ввела против них санкции. Об этом сообщается на официальном сайте австралийского МИД. В целом, новые санкции были введены против 55 человек и 37 организаций. Им также был запрещен въезд в страну.

Филипп Киркоров

По словам главы МИД Австралии Пенни Вонг, в санкционном списке оказались те, кто причастен к депортации детей с оккупированных территорий Украины. Также под санкциями и медийные люди, которые поддерживают развязанную Россией войну. В "черном списке" Австралии оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Тина Канделаки, Олег Газманов и другие.

Николай Басков / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

"Через два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралия оплакивает потери Украины. Мы непоколебимо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в самообороне и привлечении к ответственности виновных в незаконном и безнравственном вторжении России", — говорится в сообщении австралийского правительства.

Напомним, недавно путинист Филипп Киркоров поехал в оккупированную Горловку в Донецкой области развлекать оккупантов. Ранее в Министерстве обороны Великобритании объяснили цель поездки скандального артиста.

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