В авто Андрея Джеджулы врезался другой водитель в Киеве: ведущий показал последствия ДТП

Андрей Джеджула / © instagram.com/djedjula

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула попал в дорожно-транспортное происшествие.

Звезда показал последствия аварии в своем Instagram. По его словам, инцидент произошел во время обычной поездки в Киеве на Дарницком мосту, когда в автомобиль внезапно влетело другое авто из-за неудачного маневра поворота. В момент столкновения в машине также находилась его дочь Адель.

К счастью, никто из участников аварии не пострадал. Однако автомобиль получил существенные механические повреждения из-за чего его везли на СТО на эвакуаторе. На опубликованных кадрах видно смятое крыло, спущенную шину, выбитые стопы и деформированный бампер.

«Все живы и здоровы! Слава Богу! Вез Адель в садик и на развороте в мою машину, которая стояла, прилетело. И по дорогам Донецкой, Запорожской области во время гуманитарных миссий обошлось, а неподалеку от дома — нет», — написал звезда.

Пост Андрея Джеджулы / © instagram.com/djedjula

Отдельно Джеджула отметил, что подобные аварии на этом участке дороги случаются довольно часто. Он обратился к водителям с советом быть особенно внимательными во время движения по его маршруту и держаться всегда крайней правой полосы, ведь в левой водители осуществляют повороты.

«Это смертельно-опасный поворот. Обращаюсь ко всем, кто едет на Дарницкий мост. Все время там одни и те же ДТП. Не становитесь в левый ряд. Езжайте в среднем и правом. Слева очень много людей разворачиваются, а сзади в последний момент начинают поворачивать направо и вы не успеваете. И у меня было именно так — в меня въехали», — подчеркнул Андрей.

