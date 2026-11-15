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Дата публикации
Категория
Гламур
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В Азии отгремело первое "Евровидение": кто стал победительницей и какая песня принесла ей триумф

Первое «Евровидение» в Азии состоялось в Таиланде. На конкурсе дебютировало 11 стран.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Победительница "Евровидения" в Азии Кармель

Победительница "Евровидения" в Азии Кармель / © Associated Press

В Азии отгремел первый песенный конкурс "Евровидение", который организовывала компания Voxovation.

Музыкальная гонка состоялась в городе Бангкок, Таиланд. Всего на "Евровидении" в Азии дебютировало 11 стран, а именно Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Монголия, Непал, Южная Корея, Таиланд, Филиппины. Однако только одной из них удалось одержать победу в финале, который состоялся 14 ноября.

На первом "Евровидении" в Азии победили с триумфом Филиппины. Страну представляла 19-летняя певица Кармель. На сцене конкурса она исполнила песню Sobra-Sobra, которая принесла ей 211 баллов — 93 от профессиональных судей и 118 от зрителей. Хрустальный кубок, который отличася от традиционного только цветом, Кармель вручила победительница «Евровидения-2026» — болгарская певица DARA.

На втором месте оказался Таиланд. Страну представлял дуэт MANG x DAOU с песней Aroma, которая в финале завоевала 170 баллов. А вот «бронза» досталась Вьетнаму. От страны на «Евровидение» в Азии поехала певица Tóc Tiên. В финале она исполнила композицию Em Tiên и получила 164 балла.

Что известно о победительнице «Евровидения» в Азии — певице Кармель

Кармель — филиппинская певица, и ей 19 лет. Девушка начала музыкальную карьеру еще в детстве и постепенно шла к признанию, участвуя в различных телепроектах, которые приносили ей славу. В возрасте 12 лет артистка поехала от Филиппин на Всемирный чемпионат исполнительских искусств в Калифорнии, где завоевала семь медалей. Позже Кармель приняла участие в филиппинской версии шоу «Голос. Дети», где заняла второе место.

Победительница «Евровидения» в Азии Кармель / © Associated Press

Победительница «Евровидения» в Азии Кармель / © Associated Press

В мае 2026 года исполнительница презентовала свой первый сольный сингл, который получил название Morena, а позже и одноименный альбом. В августе этого года Кармель завоевала право представлять Филиппины на «Евровидении». Кстати, поскольку артистка победила, теперь она исполнит свою песню Sobra-Sobra на музыкальном конкурсе, который в мае 2027 года состоится в Болгарии.

Напомним, а тем временем в Украине готовятся к «Евровидению-2027». Недавно известный певец заинтриговал участием в нацотборе в пятый раз.

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