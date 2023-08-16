В Батуми сорвали концерт известной рок-группе, которая позвала на сцену россиянина

В городе Батуми, Грузия люди сначала громко освистали, а затем демонстративно покинули зал, где проходил концерт известной американской рок-группы The Killers.

Так, во время исполнения одной из песен фронтмен коллектива Брендон Флауэрс предложил кому-нибудь из поклонников в зале подняться на сцену и сыграть на барабанах. Когда один из фанатов вызвался, Флауэрс спросил его, откуда тот. На что фан ответил, что из россии.

"Этот парень – россиянин, вы не против, если он поднимется сюда? Я не против", – сказал со сцены Флауэрс.

Присутствовавшие в зале зрители восприняли ситуацию крайне негативно. Они начали кричать и освистывать группу. На что Брендон Флауэрс заявил, что считает всех фанатов из всех стран своими братьями и сестрами и что музыка не имеет границ. После этих слов The Killers начали играть на сцене с россиянином.

В свою очередь, часть людей в зале демонстративно покинула концерт, а радиостанция "Тбилиси" убрала песни рокеров из эфира.

В Грузии рок-группу The Killers освистали из-за россиянина на сцене

Вскоре на странице The Killers в Instagram появился пост с извинениями музыкантов. В сообщении говорится, что группа "никогда никого не собиралась оскорблять", а приглашать фанатов играть на барабанах – это "давняя традиция" The Killers.

"Мы отдаем себе отчет, что комментарий, который подразумевал, что все поклонники The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неправильно истолкован. Мы не хотели никого огорчить и просим прощения", – говорится в заявлении группы.

The Killers о скандале в Батуми / Фото: instagram.com/thekillers

Напомним, ранее музыканта Сергея Бабкина раскритиковали из-за исполнения за границей русскоязычных песен. Недавно артист уехал в США с благотворительными концертами.

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