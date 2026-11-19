Ирина Федишин и ее муж

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В больнице, где певица Ирина Федишин пережила трагедию и потеряла нерожденную дочь, прокомментировали обвинения певицы и рассказали об увольнении врача, которая принимала участие в оказании ей медицинской помощи.

Администрация медицинского учреждения ответила на официальный запрос о резонансной истории. В то же время, там отказались раскрывать подробности лечения артистки. Свою позицию объяснили врачебной тайной. Также представители учреждения прокомментировали возможные судебные тяжбы из-за публичных заявлений супругов. Отдельно они дали пояснения по поводу медика, об увольнении которой стало известно ранее.

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Официальный ответ больницы по делу Ирины Федишин / © Фокус

В ответе директор учреждения Светлана Гаврилюк подчеркнула, что информация о предоставлении медицинской помощи, в том числе даже сам факт обращения пациента, относится к врачебной тайне. Поэтому у администрации нет законных оснований комментировать детали течения лечения Ирины Федишин и возможные нарушения внутренних протоколов.

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Относительно вероятного судебного разбирательства по публичным обвинениям артистки и ее мужа, позиция учреждения пока однозначна.

«Нет, сейчас не планируем», — говорится в официальном ответе.

Ирина Федишин

Также в медицинском учреждении объяснили, при каких обстоятельствах прекратила работу врач, о которой говорилось в контексте трагедии. По словам администрации, решение об увольнении было добровольным и не явилось результатом принудительного отстранения.

«Врач уволена с занимаемой должности согласно поданному заявлению», — отметила директор.

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В то же время в ответе отметили, что действия медицинского персонала при обращении пациентов определяются соответствующими протоколами медицинской помощи, с учетом собранного анамнеза и предварительного диагноза.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, в октябре Ирина Федишин пережила тяжелую трагедию – певица потеряла нерожденную дочь на позднем сроке беременности. Причиной стали полное отслоение плаценты и внутреннее кровотечение. Артистку удалось спасти во время экстренной операции, однако последствия пережитого оказались очень тяжелыми. Впоследствии муж певицы, а затем и она сама публично рассказали об обстоятельствах той ночи и выразили претензии к медикам. Недавно муж артистки также обнародовал детальную хронологию событий .

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