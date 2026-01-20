В браке Милы Кунис и Эштона Кутчера серьезный кризис: инсайдер рассказал о проблемах в отношениях пары

Эштон Кутчер и Мила Кунис / © Associated Press

В браке голливудских актеров Милы Кунис и Эштона Кутчера наступил серьезный кризис.

По крайней мере, именно так утверждает источник издания Radar Online. А причиной этого стала занятость Эштона Кутчера. Инсайдер говорит, что актер все больше и больше углубился в бизнес. Артист все свое свободное время уделяет инвестициям и миру технологий. Инсайдер утверждает, что Кутчер уже потерял интерес к Голливуду, хотя и снимается в проектах, и к большинству своих друзей.

"Вся его энергия направлена на инвестиции и на дружбу с бизнесменами. Он постоянно на встречах и входит в состав всех этих советов. Между этим и несколькими голливудскими проектами, за которые он берется, нет времени на общение вне этого", - говорит инсайдер.

Более того, источник утверждает, что у Эштона Кутчера уже и нет достаточно времени для жены Милы Кунис, которая чувствует себя одинокой и изолированной. На фоне этого в отношениях супругов якобы возник кризис.

Отметим, Мила Кунис и Эштон Кутчер обручились в 2014 году, а уже 4 июля 2015-го официально заключили брак. Супруги воспитывают двоих детей - 11-летнюю дочь Ваетт и 9-летнего сына Димитрия.

