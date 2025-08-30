- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 487
- Время на прочтение
- 1 мин
В браке Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли заподозрили серьезные проблемы: фанаты заговорили о разрыве
В Сети заговорили о вероятном разводе звездных супругов и обратили внимание на детали, которые могут это подтверждать.
В браке американских актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли заподозрили серьезные проблемы.
Тревогу забили поклонники звездный супругов, а все из-за их поведения. Пользователи обратили внимание, что Рейнольдс не поздравлял Лайвли с днем рождения, который артистка праздновала 25 августа. Дело в том, что ежегодно актер посвящает избраннице посты в Instagram, где в шутку публикует серию ее неудачных фотографий. Однако в этом году звезда Голливуда проигнорировал эту традицию, пишет Times Entertainment.
Фанаты обратили внимание и на другие детали. Уже как год Райан Рейнольд вообще не публикует фото с Блейк Лайвли. Более того, старые посты он якобы вообще удалил.
Сейчас ни Райан Рейнольдс, ни Блейк Лайвли не комментируют слухи о вероятных проблемах в их браке.
Отметим, актеры познакомились во время съемок фильма "Зеленый Фонарь" в 2010 году, а уже через год между ними закрутился роман. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли сыграли свадьбу 9 сентября 2012-го. В браке пары родилось четверо детей.
Напомним, недавно певица Юлия Юрина объявила о разводе с мужем. Артистка назвала причину разрыва с избранником, с которым прожила в браке 10 лет.