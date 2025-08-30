ТСН в социальных сетях

Гламур
487
1 мин

В браке Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли заподозрили серьезные проблемы: фанаты заговорили о разрыве

В Сети заговорили о вероятном разводе звездных супругов и обратили внимание на детали, которые могут это подтверждать.

Валерия Сулима
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / © Associated Press

В браке американских актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли заподозрили серьезные проблемы.

Тревогу забили поклонники звездный супругов, а все из-за их поведения. Пользователи обратили внимание, что Рейнольдс не поздравлял Лайвли с днем рождения, который артистка праздновала 25 августа. Дело в том, что ежегодно актер посвящает избраннице посты в Instagram, где в шутку публикует серию ее неудачных фотографий. Однако в этом году звезда Голливуда проигнорировал эту традицию, пишет Times Entertainment.

Фанаты обратили внимание и на другие детали. Уже как год Райан Рейнольд вообще не публикует фото с Блейк Лайвли. Более того, старые посты он якобы вообще удалил.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Сейчас ни Райан Рейнольдс, ни Блейк Лайвли не комментируют слухи о вероятных проблемах в их браке.

Отметим, актеры познакомились во время съемок фильма "Зеленый Фонарь" в 2010 году, а уже через год между ними закрутился роман. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли сыграли свадьбу 9 сентября 2012-го. В браке пары родилось четверо детей.

Напомним, недавно певица Юлия Юрина объявила о разводе с мужем. Артистка назвала причину разрыва с избранником, с которым прожила в браке 10 лет.

487
