"В бункере сдохло пуйло": Леся Никитюк записала юмористическую песню со Степаном Гигой

Украинская ведущая и волонтер Леся Никитюк нашла способ поднять настроение украинцам.

Леся Никитюк выпустила юмористическую композицию "Цей сон", которую записала в дуэте с легендарным украинским композитором Степаном Гигой.

"Цей сон" – оригинальная композиция Гиги. Никитюк же переделала в песне слова, учитывая реалии Украины. Так, ведущая поет о том, что ей приснился сон, в котором "в бункере сдохло пуйло", "Ще не вмерла" поют в ОРДЛО", а "в Мавзолее Бандера лежит".

"Смеяться над россиянами не надоест, наверное, никогда, потому что они регулярно подбрасывают новые поводы для стеба. Новая песня – попытка представить, что будет с россиянами, если воплотятся в жизнь их самые большие страхи. Эта история – для поднятия морального духа украинцев. Мы сильные и обязательно победим! И эта песня заряжена на победу! С нами Бог, с нами правда, с нами ВСУ – все защитники и защитницы!" – прокомментировала композицию Леся.

Напомним, между тем музыкант и участник группы "ТНМК" Олег Фагот Михйлюта, служащий в терробороне, рассказал о зарубах с братом из Харькова, который является поклонником "русского мира".

Читайте также: