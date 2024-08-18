В бывшем доме Алена Делона во Франции работает украинский культурный центр

В бывшем доме легендарного французского актера Алена Делона, который умер 18 августа, открылся украинский культурный центр имени Василия Слипака.

В целом центр функционирует еще с 2004 года в Париже, Франция, однако об этом мало писалось в медиа. Сам Ален Делон жил в здании с 1961 года по 1969-й.

Зал уважения Алена Делона

Украинский культурный центр в Париже служит для того, чтобы знакомить мир с украинскими художниками. Его деятельность координируется посольством Украины во Франции.

В частности, там часто проводятся выставки и знакомят посетителей с украинской культурой. Основные направления деятельности – конференции и презентации, научные связи, образовательные проекты, общественно-политическая деятельность и культурный труд.

Кстати, в 2021 году в день рождения Алена Делона в украинском культурном центре появился зал его уважения, где даже собраны некоторые вещи легендарного актера.

Зал уважения Алена Делона

Напомним, Ален Делон ушел из жизни 18 августа в возрасте 88 лет. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как актер стал популярным, от каких тяжелых болезней страдал и как поддерживал Украину в войне с Россией.

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