В четвертый раз беременная Блейк Лайвли показала обнаженный живот, чтобы папарацци от нее отстали

Голливудская звезда Блэйк Лайвли недавно объявила, что они с мужем, актером Райаном Рейнольдсом ждут пополнения.

Блейк Лайвли появилась на саммите Forbes Power в Нью-Йорке в обтягивающем мини-платье и тем самым объявила о четвертой беременности.

Впрочем, спокойно наслаждаться интересным положением звезде "Сплетницы" удалось недолго. После того, как беременность Блейк Лайвли стала достоянием общественности, возле ее дома с Райаном Рейнольдсом постоянно караулят папарацци, чтобы сделать эксклюзивные кадры.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Лайвли этого терпеть не стала и сама опубликовала в Instagram свои беременные фото.

"Это фото беременной меня в реальной жизни, поэтому 11 ребят, которые подстерегают во дворе моего дома под прицелом оставят меня в покое. Вы пугаете меня и моих детей. Спасибо всем другим за любовь и уважение и за то, что не следите за аккаунтами и не смотрите публикации, распространяющие фото моих детей. У вас у всех есть сила против них", — написала Блейк.

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли / Фото: instagram.com/blakelively

Напомним, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в сентябре 2012 года. У супругов есть трое детей: 7-летний Джеймс Рейнольдс, Инез Рейнольдс, которой 28 сентября исполнится 6 лет и двухлетняя Бетти Рейнольдс.

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