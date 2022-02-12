В Cloudless пропал звук, а ведущие запутались в баллах: как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2022"

В Cloudless пропал звук, а ведущие запутались в баллах: как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2022"

Финал конкурса не прошел без эксцессов и скандалов.

12 февраля состоялся финал национального отбора на "Евровидение-2022", победу в котором одержала певица Alina Pash.

Именно самобытная артистка представит Украину на международном песенном конкурсе, который состоится в Турине, Италия.

Примечательно, что зрители безумными аплодисментами встречали артистку на сцене конкурса. А судьи нацотбора Тина Кароль и Джамала не сдержали слез.

"Это было так, когда исполнитель каждой нотой приобщает тебя к песне. Даже если ты не понимаешь слова, ты испытываешь эмоцию", – поделилась Джа.

Со своей стороны Кароль отметила, что в бешеном шоке от выступления Паш, добавив, что певица невероятна.

В результате певица, исполнившая песню "Тіні забутих предків", получила 8 максимальных баллов от судей и 7 – от зрителей. Теперь исполнительница будет пытаться одержать победу на "Евровидении-2022".

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был финал нацотбора.

Так, феерически открыла шоу группа Go_A. Коллектив исполнил песню, с которой представлял Украину на "Евровидении" в 2021 году — SHUM. Тогда музыканты завоевали 5 место.

Кроме Go_A, на сцене финала нацотбора своим выступлением порадовали зрителей судьи конкурса – Джамала и Тина Кароль.

Так, Джа исполнила песню "Потайки".

Тина устроила на сцене настоящий перфоманс, спев попурри из хитов "Намалюю тобі зорі", "Ніжно", "Закрили твої очі" и "Україна – це ти".

Впрочем, вечер, к сожалению, не прошел без эксцессов.

В частности, речь идет о выступлении первого участника группы CLOUDLESS. Во время номера возникли проблемы со звуком – он несколько раз выключался. Впрочем, коллектив не растерялся и выступил до конца. Но ситуация все же отразилась на настроении солиста группы, он разозлился из-за неприятной ситуации.

В связи с инцидентом CLOUDLESS дали второй шанс и они выступили на сцене после всех финалистов.

Со второй попытки артистам ничего не помешало. Они зажгли сцену, исполнив конкурсную песню All be alright.

К счастью, больше проблем со звуком не было во время финала. Так, вторым вышел на сцену певец из Беларуси Michael Soul. Он спел трек Demons. На сцене артист предстал в ярком синем костюме и с эффектным макияжем.

Джамала отметила, что ей очень нравится певец, но песня судье показалась слабее, чем сам Michael Soul.

Дальше покоряли сердца зрителей и судей участники группы Our Atlantic. Музыканты представили украиноязычный трек "Моя любов".

Судья Тина Кароль поделилась, что эта группа как НЛО – неопознанный объект, ведь ее никогда не видели на телевидении и большой сцене: "Это победа "Евровидения", что вы нашли такую группу, что она прошла такой огромный отбор и уже в золотой восьмерке", – прокомментировала Тина Кароль.

Четвертым вышел на сцену финала национального отбора певец Barleben. Исполнитель соревновался за право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2022" в Турине вместо певца LAUD. Владислава Каращука дисквалифицировали из-за того, что его конкурсная композиция была обнародована еще в 2018 году. А это нарушает правила Нацотбора.

На сцене артист исполнил лирический трек Hear My Words.

После выступления Тина аплодировала участнику за его достоинство. Со своей стороны, Ярослав Лодыгин поделился, что песня ему понравилась, но он переживает о том, удастся ли с ней получить высокое место на "Евровидении".

Пятым попробовала свои силы группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". Солист коллектива Олег Псюк рассказал, что написал трек о своей маме. Артист поделился откровенным признанием и отметил, что был не лучшим сыном и часто заставлял родного человека плакать.

Со своей стороны член жюри Джамала отметила, что хип-хоп сейчас очень популярен в мире, поэтому ей интересно, как в Европе отреагируют на украинский рэп. По мнению судьи, это может быть интересный опыт.

Следующей показала свою конкурсную песню артистка ROXOLANA. Она представила английско-украинский трек GIRLZZZZ.

Член жюри Ярослав Лодыгин отметил, что ему не хватило в выступлении финалистки смелости. Это же мнение разделила Джамала, добавив, что ей хотелось увидеть больше энергии.

Безумными аплодисментами зрители в зале встретили певца WELLBOY. Артист, ставший в прошлом году настоящей сенсацией, выпустив трек "Гуси", представил зрителям и членам жюри песню Nozzy Bossy. На сцене Антон Вельбой предстал в ярком оранжевом костюме с фуражкой и подсолнухом на груди.

На упреки хейтеров, что у WELLBOY есть привилегия, поскольку в жюри сидит Тина Кароль, участвующая в его становлении, раскрутке и карьере артиста, он отказался отвечать.

А вот сама Тина сказала следующее: "Когда нам упрекают, что она там сидит... Так не приглашайте меня! Я услышала демку и сказала: "Это звезда, это та ниша, которой не хватает. Я знаю, что очень много продюсеров ему отказывали. Я считаю, что это крутая, яркая и веселая песня. Такая счастливая, солнечная Украина, которую я хочу видеть".

Последней вышла на сцену певица Alina Pash. Артистка представила песню "Тіні забутих предків".

Мощное выступление не оставило равнодушными ни зрителей, ни членов жюри.

После выступлений всех участников судьи объявили свои баллы, которые распределили так: 1 балл – Cloudless, 2 балла – Michael Soul, 3 балла – ROXOLANA, 4 балла – Barleben, 5 баллов – Our Atlantic, 6 баллов – Kalush Orchestra, 7 баллов – WELLBOY, 8 баллов – Alina Pash.

Оценки зрителей несколько отличались от судейских: 1 балл – Michael Soul, 2 балла – Our Atlantic, 3 балла – Barleben, 4 балла – Cloudless, 5 баллов – ROXOLANA, 6 баллов – WELLBOY, 7 баллов – Alina Pash, 8 баллов – Kalush Orchestra .

Турнирная таблица выглядела так:

instagram.com/suspilne.eurovision

Интересно, что во время оглашения результата ведущие немного запутались в баллах и сбили с толку участников. Ситуацию решил урегулировать член жюри Ярослав Лодыгин, но также запутал собравшихся.

Также не обошлось и без скандалов. После финала группа Kalush Orchestra обвинила Общественного вещателя в фальсификации баллов от жюри и зрителей. Артистов удивило, что сначала главный судья конкурса Ярослав Лодыгин оценил номер WELLBOY как "для внутреннего пользования", а затем отдал певцу высокий балл – 7. Коллектив требовал показать результат голосования на бумаге. Впрочем, по словам группы, перед их носом просто захлопнули дверь. Музыканты убеждены, что если бы там было все чисто, то от них бы ничего не скрывали.

В ответ группе заявили, что никакой фальсификации не было.

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