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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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В деле Ирины Федишин наказали медиков: родильный отреагировал на заявления мужа певицы

Одна медикиня больше не работает в заведении, другую отстранили от оказания помощи пациенткам. В больнице также объявили об изменениях после проверок.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федышин

Ирина Федышин

Больница во Львове отреагировала на обвинения мужа Ирины Федишин Виталия Чевника в халатности медиков и сообщила о кадровых решениях и изменениях в работе заведения.

11 ноября медучреждение опубликовало заявление, в котором выразило соболезнование семье певицы. Там уточнили, что речь идет о двух разных врачах. Одна из них осматривала артистку дома перед госпитализацией, другая вела ее беременность. Первая уже не работает в больнице, а вторая отстранена от оказания медицинской помощи пациенткам. В то же время окончательную оценку действиям медикини, которая осматривала дома дома, еще должны предоставить специалисты.

В больнице также сообщили о ряде изменений, которые уже вводятся после проверок. В частности, заведение привлекло дополнительных специалистов, чтобы обеспечить возможность прохождения УЗИ круглосуточно.

Отдельное внимание обещают уделить работе персонала во время неотложных состояний, маршрутизации пациенток и своевременному управлению необходимыми обследованиями. Кроме того, медиков планируют отправить на дополнительное обучение, в том числе по распознаванию опасных состояний. Среди дальнейших шагов – привлечение независимых экспертов по акушерству и гинекологии, обновление оборудования и улучшение условий пребывания пациенток.

Реакция больницы

Реакция больницы

В комментариях под сообщением больницы пользователи подвергли сомнению достаточность таких решений. В частности, одна из комментаторов призвала устранить руководителя заведения и открыть уголовное производство.

Напомним, в октябре Ирина Федишин и ее муж Виталий Челнык пережили потерю дочери, которая умерла на 35-й неделе беременности. После трагедии артистка перенесла тяжелые осложнения, из-за которых ей удалили матку. Впоследствии ее муж публично обвинил медиков в ненадлежащем оказании помощи и заявил о несоответствии медицинской документации.

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