В День Единения украинцев объединила музыкой Национальная музыкальная премия "Украинская песня года"

Церемония награждения собрала легендарных певцов, молодых и перспективных. Вдохновитель праздника – Михаил Поплавский!

16 февраля в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась церемония награждения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года 2021".

Переполненный зрителями зал – более трех с половиной тысяч мест – поклонников украинской песни с каждым годом становится все больше. И символично, что церемония прошла в День Единения, ведь именно песня и музыка всегда объединяли украинцев. Кроме того, национальная музыкальная премия "Украинская песня года", приуроченная к 30-летию независимости Украины.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Созданная в 2004 году, музыкальная премия призвана популяризировать украинскую музыку, украиноязычных артистов как уже знаменитых, так и молодых исполнителей. Премии вручают певцам в трех номинациях "Легенда украинской песни", "Гордость украинской песни" и "Надежда украинской песни". Также награждают и авторов песен.

Неудивительно, что основал эту премию поющий ректор Михаил Поплавский, а в новом формате еще одним организатором проекта стал Олег Винник.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

– Сейчас стало модно петь на украинском, быть украинцем. Сегодня, как никогда, мы понимаем, что украинская песня, украинский язык, украинская душа – вечны, как небо и солнце. И хочется, чтобы и легенды, и гордость, и надежда украинской песни сегодня защищали нашу Украину, – отметил владелец ТМ "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

Поддержал мнение своего уважаемого партнера и Олег Винник.

– Это было очень рискованно, но в то же время и правильно – организовать такую премию. И я счастлив, что имею отношение к ней. Сегодня молодые артисты – даже рэперы и рок-певцы – поют на украинском языке и продолжают наше дело. Конечно, это другая музыка, чем та, которую исполняем мы. Это очень круто, что мы вместе на одной сцене. И что мы – хоть легенды, хоть молодежь – все равно возвращаемся к нашим корням. Ведь свои чувства мы лучше можем передать только на родном языке, – говорит певец.

Один из важнейших моментов премии – то, что награду может получить песня в любом жанре. Только два условия: чтобы она была искусно исполнена и написана на украинском языке.

Показательно, что свою первую песню на украинском языке – "Есть предложение" – Верка Сердючка презентовала именно во время церемонии награждения.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Также порадовали зрителей премьерами песен Олег Винник ("Белая голубка"), группа "Антитела" исполнила песню "MLNL" из своего нового альбома.

Проводили церемонию награждения Тина Кароль, Михаил Поплавский, Лилия Ребрик, Григорий Решетник.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

– Я очень благодарна Михаилу Михайловичу за то, что благодаря ему на сцене сегодня можно увидеть четыре поколения артистов, – прокомментировала концерт Наталья Могилевская.

– Я так рад быть причастным к такому празднику. И желаю украинской песне, чтобы она развивалась и качала нас. Я счастлив, что могу выступать в таком составе и петь для зрителей на украинском, – отметил представитель молодого поколения Wellboy, кстати, выпускник Киевского национального университета культуры и искусств.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

И среди присутствующих артистов многие причастны к этому вузу. Так, Григорий Решетник, окончив КНУКиИ, впоследствии стал в нем преподавать.

Еще одна выпускница – Катя Царик – режиссер-постановщик церемонии награждения. За ее плечами такие масштабные события, как постановка торжественных концертов ко Дню Независимости и предыдущей "Украинской песни года". В этот раз она поражала зрителей необычным видеорядом на огромных экранах, мировым и лазерным шоу. А певцы выступали на многоярусной сцене в виде лестницы.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Это масштабное зрелище и выступления любимых исполнителей публика сопровождала овациями, а многие даже танцевали под зажигательные композиции. И это лучше всего доказывает, что песня – объединяет украинцев.

Следует подвести итог словами человека, который на протяжении всех 30-ти лет независимости нашей страны постоянно вкладывал свои силы, чтобы украинская песня развивалась.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

"Украинская песня – это генетический код нации! Через украинскую песню мы заявляем о своей национальной культурной идентичности во всем мире", – подчеркнул Михаил Поплавский.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ ГОДА"

Номинация "Легенда Украинской песни": Тина Кароль, Олег Винник, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Михаил Поплавский и Верка Сердючка.

Номинация "Гордость Украинской песни": группа "MOZGI", NK за песню "Чувства". Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, получили дипломы как композиторы и авторы стихов. Павел Зибров и Анна Тринчер за исполнение песни "Бабочки\Пчелы". Композиторы Дмитрий Сысоев, Павел Зибров, авторы стихов Дмитрий Сысоев, Юрий Рыбчинский. Группа "Антитела" – песня "Стань". Композиторы Максим Сиволап, Тарас Тополя и автор стихов Тарас Тополя. Группа "KAZKA" за исполнение песни "Мята". Композитор Александр Гревцев и авторы слов Александр Гревцев и Николай Журавлев. DZIDZIO за исполнение песни "Маричка". Композитор Степан Сабадаш, автор стихов Михаил Ткач.

Номинация "Надежда украинской песни": Wellboy, с песней "Вишни". Композиторы Андрей Пидкалюк, Антон Вельбой, авторы стихов Евгений Триплов, Антон Вельбой.

Артем Пивоваров, песня "Мираж", также он получил диплом как композитор и автор стихов.

Анна Буткевич за исполнение композиции "Грех имею".

Сергей Бабкин, песня "Она знает", получил также диплом как композитор и автор стихов.

Таюнэ, песня "Похожа на цветок", композитор и автор стихов Олег Винник.

Gena VITER и группа "ЯНЦА", песня "Поляна", композитор Виктор Янцо, автор стихов Ирина Янцо.

Alina Poplavska – песня "Снова твоя". Композиторы Илья Грабар, Александр Коновалов, Сергей Баланюк, автор стихов Марина Козловская.

Мята с песней "Краски". Композитор и автор стихов Артем Пивоваров.

Михаил Поплавский как автор идеи и генеральный продюсер проекта получил специальную премию "Гарант украинской песни" – за поддержку и развитие украинской песни.

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"

Фото: пресс-служба музыкальной премии "Украинская песня года"