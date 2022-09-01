В День знаний участники Kalush Orchestra показали, как выглядели в школьные годы

В День знаний музыканты группы победителя "Евровидения-2022" Kalush Orchestra поздравили всех школьников с началом обучения, а также вспомнили свои школьные годы.
Сегодня, 1 сентября, по всему миру празднуют День знаний. К сожалению, не все украинские школьники, в том числе звездные, проведут его в Украине.
Группа Kalush Orchestra решила поздравить всех украинцев с началом осени. Лидер коллектива Олег Псюк отметил, что придет время, и украинские школьники наконец-то смогут достойно отпраздновать День знаний.
"Как сказал наш президент, самое главное, что учебный год все же начался, несмотря на войну. Пусть эта осень станет переломной, и все же принесет долгожданную победу в войне, а украинские дети во второй раз отпразднуют начало учебного года уже в офлайне все вместе, в украинских школах", — отметил лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.
Кстати, музыканты коллектива по случаю праздника вспомнили свои школьные годы. Они показали архивные фото, сделанные тогда, когда артисты еще учились в школе.
Солист Олег Псюк показал, как на праздничной линейке ему еще совсем маленькому вручали грамоту.
Бывший фронтмен группы "Сальто назад" Саша Таб, настоящее имя которого Александр Слободяник, показал архивное черно-белое фото, на котором совсем не похож на себя.
Сопилкарь Тимофей Музычук показал снимок, на котором он одет в украинский народный наряд выступал на каком-то школьном празднике.
Бек вокалист Джонн Дывный показал фото, на котором держит "Букварь". Скорее всего, тогда музыкант ходил в первый класс.
Мультиинструменталист Александр Кондратюк показал фото, на котором, как и Саша Таб, совсем не похож на себя.
Мультинструменталист Виталий Дужик показал фото, сделанное при выпуске из школы.
Напомним, недавно в Италии Kalush Orchestra выступил в городе Монополе на фестивале Madonna della Madia, где в выступлении группы приняли участие украинские дети-переселенцы, которые станцевали и спели под Stefania на сцене.
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