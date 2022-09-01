В День знаний участники Kalush Orchestra показали, как выглядели в школьные годы

В День знаний музыканты группы победителя "Евровидения-2022" Kalush Orchestra поздравили всех школьников с началом обучения, а также вспомнили свои школьные годы.

Сегодня, 1 сентября, по всему миру празднуют День знаний. К сожалению, не все украинские школьники, в том числе звездные, проведут его в Украине.

Группа Kalush Orchestra решила поздравить всех украинцев с началом осени. Лидер коллектива Олег Псюк отметил, что придет время, и украинские школьники наконец-то смогут достойно отпраздновать День знаний.

"Как сказал наш президент, самое главное, что учебный год все же начался, несмотря на войну. Пусть эта осень станет переломной, и все же принесет долгожданную победу в войне, а украинские дети во второй раз отпразднуют начало учебного года уже в офлайне все вместе, в украинских школах", — отметил лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Кстати, музыканты коллектива по случаю праздника вспомнили свои школьные годы. Они показали архивные фото, сделанные тогда, когда артисты еще учились в школе.

Солист Олег Псюк показал, как на праздничной линейке ему еще совсем маленькому вручали грамоту.

Олег Псюк

Бывший фронтмен группы "Сальто назад" Саша Таб, настоящее имя которого Александр Слободяник, показал архивное черно-белое фото, на котором совсем не похож на себя.

Саша Таб

Сопилкарь Тимофей Музычук показал снимок, на котором он одет в украинский народный наряд выступал на каком-то школьном празднике.

Тимофей Музычук

Бек вокалист Джонн Дывный показал фото, на котором держит "Букварь". Скорее всего, тогда музыкант ходил в первый класс.

Джонни Дывный

Мультиинструменталист Александр Кондратюк показал фото, на котором, как и Саша Таб, совсем не похож на себя.

Александр Кондратюк

Мультинструменталист Виталий Дужик показал фото, сделанное при выпуске из школы.

Виталий Дужик

Напомним, недавно в Италии Kalush Orchestra выступил в городе Монополе на фестивале Madonna della Madia, где в выступлении группы приняли участие украинские дети-переселенцы, которые станцевали и спели под Stefania на сцене.

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