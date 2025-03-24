В "Дії" выбирают Нацжюри на "Евровидение-2025" от Украины: список кандидатов

В "Дії" началось голосование за Нацжюри от Украины, которое будет оценивать выступления других стран на "Евровидении-2025".

В этом году в состав жюри традиционно войдет пятерка известных имен. Среди кандидатов – певец MELOVIN, Tayanna, Екатерина Павленко из Go_A, Марко Галаневич из группы "ДахаБраха", постановщик шоу Руслан Махов, режиссер Анатолий Сачивко, продюсер Натела Чхартишвили-Зацаринна, хореограф Елена Шоптенко и Дмитрий Шуров, он же Pianoбой.

Кто именно попадет в пятерку, определяют украинцы. Так, в "Дії" с 24 марта по 31 марта 10:00 будет продолжаться голосование. Свой голос можно отдать только за одного фаворита в разделе "Сервіси" — "Опитування".

Голосование в "Дії" за Нацжюри на "Евровидении-2025" / Фото: eurovision.ua

Таким образом, распределять баллы конкурентам во время музыкальных соревнований будут эксперты, которые в рейтинге возглавят первые пять позиций. А тот, кто получит наибольшее количество голосов в голосовании, автоматически станет главой жюри. Окончательный список тех, кто от Украины будет оценивать выступления конкурентов на Евровидении-2025, будет объявлен 17 мая в день гранд-финала "Евровидение-2025".

Напомним, международный конкурс "Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель. Первый и второй полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал – 17 мая. Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat выступят в первом полуфинале с песней Bird of Pray, которую они недавно обновили.

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