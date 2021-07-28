В "Дизель Шоу" прокомментировали обвинения в расизме и гомофобии: "Не выдумывайте глупостей"

Авторы заявили, что смеялись над тенденциями мирового кинематографа.

Представители "Дизель Шоу", которое попало в скандал из-за расистских и гомофобных шуток, прокомментировали обвинения блогера Виктора Вемуны.

Так, авторы заявили, что наоборот — защищали персонажа Тараса Бульбу, не высмеивали темнокожего актера и представителей ЛГБТ-сообщества, а смеялись над тенденциями мирового кинематографа.

Художественный руководитель проекта Егор Крутоголов и шеф-редактор Алексей Бланар подчеркнули — для такого номера было две причины.

"Первое, нас возмутила новость, что в музыкальном фильме "Золушка", новой экранизации от Sony и Amazon Prime, фея будет гендерно-нейтрального и неопределенного пола. Я теперь не знаю, как это объяснить своему маленькому сыну Максу, когда мы прочитаем сказку Шарля Перро, а потом он вдруг посмотрит фильм. Второе, нас, создателей и авторов, удивила позиция Американской киноакадемии "Оскар", которая выпустила ряд квот. Представители Академии в процентном соотношении прописали, количество представителей этнических групп, ЛГБТ и людей с физическими особенностями и даже, внимание, женщин, которые должны сниматься в фильмах! Мы не согласны, мягко говоря", — говорится в сообщении.

скриншот с видео

Кроме того, авторы заявили, что они за равноправие людей, а если юмор шоу кому-то непонятный, призывали обращаться к ним, но не выдумывать глупостей.

Напомним, ранее 19-летняя Билли Айлиш ответила на обвинения в расизме. Артистка извинилась перед азиатами за непонятное произношение.

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