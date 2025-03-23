В дом актера "Женского врача" Исаенко попал вражеский дрон – подробности

В ночь на 23 марта русская армия в очередной раз прибегла к преступлению. Оккупанты нанесли массированные удары по Киеву дронами-камикадзе типа "Шахед" и причинили немало беды.

Один из вражеских дронов попал в дом актера Андрея Исаенко в Днепровском районе. Об этом сообщил сам артист в Facebook. Он опубликовал фото с последствиями попадания. Андрей написал, что с его семьей все хорошо. Впрочем, в многоэтажке, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Товарищи и коллеги актера Сергей Кисиль, актриса Виталина Библив, Римма Зюбина и другие призвали неравнодушных финансово помочь пострадавшим.

Дом Андрея Исаенко после преступления оккупантов

"Сегодня ночью прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банку для помощи пострадавшим. Так что если есть возможность присоединяйтесь!" – написал Исаенко.

Отметим, по состоянию на утро 23 марта известно, что в результате ночного удара по столице погибли три человека. Среди них – ребенок. Также сообщается о раненых. Значительные разрушения и пожары из-за падения обломков дронов в общем случились в пяти районах Киева. В целом по Украине за ночь было выпущено 147 вражеских дронов.

Напомним, недавно певец Нил Янг отменил бесплатный концерт в Украине из-за существенного изменения ситуации и обострения опасности. Артист также высказался о Владимире Зеленском.

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