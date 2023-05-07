В дом Киана Ривза ворвалась полиция в поисках пропавшей женщины

В дом голливудского актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе неожиданно ворвалась полиция.

Об этом пишет издание TMZ. Сообщается, что полисмены искали пропавшую женщину. В частности, кто-то позвонил в полицию и с волнением сообщил, что 27-летняя знакомая долгое время не выходит на связь. Полицейским предоставили личные данные женщины, а также попросили проверить ее место жительства, чтобы убедиться, все ли в порядке.

Однако когда полиция приехала по соответствующему адресу, то это оказался дом актера Киану Ривза. Полисменам рассказали звезде Голливуда, что произошло.

Киану Ривз / Фото: Associated Press

Знаменитость ответил полисменам, что не знает пропавшей женщины и она никогда не жила в его доме.

Пока неизвестно, действительно ли кто-то переживал из-за знакомой, которая не выходила на связь, или кто-то просто пошутил таким образом. Сам Киану Ривз никакого отношения к этой ситуации не имеет.

Напомним, недавно появилась информация, что 58-летний Киану Ривз планирует впервые жениться. Избранницей актера стала американская художница Александра Грант.

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