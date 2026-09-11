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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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В дом Квентина Тарантино ворвался мужчина: пришлось немедленно вызвать полицию

Неизвестный проник на территорию особняка Квентина Тарантино. В доме в этот момент находились люди.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Квентин Тарантино

Квентин Тарантино / © Associated Press

В дом культового американского режиссера Квентина Тарантино, что расположен на Голливудских холмах, ворвался злоумышленник.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полицейские получили вызов по поводу «горячего обыска» в доме Квентина Тарантино. Это полицейский термин, означающий попытку совершить кражу со взломом, и в этот момент люди находятся в доме.

В конце концов, правоохранители приехали по вызову. Мужчина к тому моменту уже успел скрыться с места происшествия. Полиция также провела осмотр территории и установила, что взлома нет, так что это было просто незаконное проникновение. Правоохранители лишь составили протокол о правонарушении. Следовательно, расследование дела сейчас продолжается.

Квентин Тарантино / © Associated Press

Квентин Тарантино / © Associated Press

К слову, самого Квентина Тарантино в момент преступления в доме не было. Доподлинно неизвестно, кто именно там находился. По всей вероятности, речь шла о жене режиссера, израильской певице Даниэле Пике, и их детях.

Напомним, недавно украинский певец Павел Зибров шокировал, как его обокрали в поезде. Артист раскрыл, что у него украли и кто именно это сделал.

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