В доме Антонины Хижняк во время ужасного обстрела Киева повыбивало окна: "Страшная ночь"

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Реклама

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая снималась в сериале "Поймать Кайдаша", рассказала, как для нее прошел ужасный обстрел Киева.

В ночь на 29 ноября российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами и ракетами. К сожалению, вражеских "прилетов" не удалось избежать. Похоже, взрывы произошли рядом с домом Антонины Хижняк.

В Instagram-stories актриса поделилась, что ночь была действительно ужасной. Ранее знаменитость признавалась, что серьезно заболела. Сейчас состояние актрисы не улучшилось. Артистка говорит, что у нее ночью была высокая температура, поэтому она и не сразу отличала, где реальность, а где бред.

Реклама

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Но, очевидно, вражеский "прилет" был неподалеку от дома знаменитости. Антонина Хижняк говорит, что в доме, где она живет, выбило пару окон. Вероятно, актриса имеет в виду не собственную квартиру, а многоэтажку.

"Страшная ночь. В температурном бреду не отличала реальность и воображение. В доме выбило пару окон. Да и такое. Вы как?" - поделилась знаменитость.

Напомним, недавно артистка Лилия Ребрик показала, где ее застал вражеский обстрел Киева. Знаменитость оказалась именно в том месте, в котором больше всего боялась.