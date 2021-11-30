В доме скандального Мерилина Мэнсона провели обыски по делу о сексуальном насилии

Полиция изъяла доказательства.
Стало известно, что в доме американского рок-музыканта Мерилина Мэнсона, которого ранее обвинили в изнасиловании, провели обыски.
Как пишет издание TMZ, полиция Лос-Анджелеса отправилась в дом артиста в Западном Голливуде утром 29 ноября. Они получили ордер на обыск.
В результате полиция изъяла устройства хранения данных, а также жесткие диски. Информация из них будет рассмотрена перед подачей дела в прокуратуру округа Лос-Анджелес.
Известно, что во время обысков самого музыканта дома не было.
Напомним, скандал вокруг Мерилина Мэнсона начался после того, как его экс-невеста, заявила, что он несколько лет обижал и издевался над ней.
В общей сложности о физическом и психологическом насилии со стороны исполнителя рассказали уже более десятка женщин. Однако сам музыкант утверждает, что такие заявления о насилии – это "ужасное искажение реальности".
Впрочем, в середине ноября The Rolling Stone опубликовало расследование, которое касалось Мерилина Мэнсона. В нем отмечается, что музыкант якобы запирал женщин в своем доме в Западном Голливуде в звуконепроницаемой комнате из стекла и подвергал их психологическим пыткам.
Читайте также: