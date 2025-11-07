Борис Половинкин

В Украине ликвидирован российский оккупант Борис Половинкин — бывший актер и подполковник милиции в отставке.

Своеобразную «славу» он получил благодаря роли в российском сериале «Участковый детектив», где играл частного следователя Андрея Савельева. Однако в реальной жизни Половинкин оказался не героем, а очередной марионеткой Путина.

О его гибели сообщили российские СМИ. По их данным, актер считался пропавшим без вести с апреля 2025 года, пока не выяснилось, что его тело вместе с еще четырьмя оккупантами нашли после удара дрона. Известно, что Половинкина ликвидировали возле Курдюмовки в Донецкой области.

РосСМИ о Борисе Половинкине

По предварительным данным, оккупант вместе со своей преступной группой спрятался в блиндаже, куда вскоре и залетел беспилотник. После блестящей «бавовны» захватчики были уничтожены на месте.

К слову, Половинкин начал карьеру в 1990-х как милиционер, служил в Чечне, где получил звание подполковника. После завершения службы он решил попробовать себя в актерстве — снимался в детективных сериалах, где часто играл «правоохранителей» и «героев». Впрочем, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, актер стал частью армии оккупантов, но ВСУ несколько изменили сценарий этого «детектива».

