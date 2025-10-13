- Дата публикации
В ДТП погиб 46-летний актер, который служил более трех лет в ВСУ: Ольга Сумская сделала заявление
Алексей Наконечный защищал Родину от оккупантов более трех лет.
Украинский актер и доброволец Алексей Наконечный, известный под позывным «Артист», умер в автокатастрофе.
Трагедия произошла во время возвращения мужчины в свою часть после короткого отпуска. За это время Алексей успел навестить жену, которая болела, и трехмесячного сына. К месту назначения Алексей не доехал всего один километр, ведь, к сожалению, умер в смертельном ДТП. Об этом сообщила в своем Instagram его коллега, актриса Ольга Сумская. Она акцентировала внимание на поддержке семьи актера в эти очень трудные времена.
«Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где посещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено…» — шокировала актриса.
Трагическую новость также сообщил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов. Он отметил, что «Артист» добровольно стал на защиту Родины еще с начала полномасштабного вторжения и мужественно выполнял свой долг. Жена погибшего воина, Мирослава, также выразила свои эмоции в трогательном прощальном сообщении в Facebook.
«Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!» — довела до слез вдова и добавила, что о деталях прощания напишет позже.
