В Дубае музыканты отказались выходить на одну сцену с певицей-путинисткой Валерией

В Дубае музыканты отказались выходить на одну сцену с певицей-путинисткой Валерией

Музыканты отказались выступать и с другими русскими артистами.

Вскоре в Дубае должен состояться Дрезденский оперный бал, где должна была выступать российская певица Валерия, которая поддерживает режим Путина.

Впрочем, выступление исполнительницы отменили. Все потому, что музыканты Дрезденского оркестра отказались выходить на одну сцену вместе с русскими артистами. К слову, кроме Валерии, там еще должны были выступать балерина Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин.

"У меня отменилось одно выступление за границей – в Дубае планировался Дрезденский оперный бал. Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны выступать Светлана Захарова, Вадим Репин", — рассказала Валерия, пишет "АИФ".

Певица Валерия / instagram.com/valeriya

Напомним, певица Валерия в марте 2014 подписала письмо в поддержку политики Путина относительно российской военной интервенции в Украине. Также она в 2018 году выступала на концерте-открытии Керченского моста.

Отметим, в августе 2015 года Валерия была внесена в "черный список" Министерства культуры Украины".

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