В фильме Параджанова "Тіні забутих предків" роль Ивана должен был сыграть российский актер

Уже скоро, 26 октября, в 23:00 на телеканале "1+1 Украина" стартует "Аргумент кино" — уникальный проект, посвященный национальному кинематографу.

В обновленном формате будет говорится как о классических украинских лентах, что стали культурным наследием, так и современных фильмах, которые получили международное признание и популярность. Будет вести "Аргумент кино" Егор Гордеев — неизменный ведущий "Сніданку з 1+1".

Первый выпуск обновленной программы будет посвящен культовому фильму режиссера Сергея Параджанова — "Тіні забутих предків". В разговоре с Гордеевым кинокритик Андрей Алферов рассказал, как Параджанов создал моду на украинский благодаря картине и как стал классиком мирового кинематографа.

Андрей Алферов и Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Съемки фильма "Тіні забутих предків", которые длились почти год, проходили в селе Жабье и окрестностях села Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области.

"Параджанов привез из Криворовны такое количество вышиванок, предметов гуцульского быта, что тогдашние хипстеры, параджановское окружение, тогдашняя богема, они начали это носить и вводить как тренд – все эти необычные капюшоны, полушубки. Этот тренд до сих пор продолжается, и привлекает к себе внимание ", – говорит Алферов.

После премьеры 1965 года советские власти поставили фильм "на полку". Сам Сергей Параджанов подвергся преследованиям, а затем был арестован по сфабрикованным обвинениям.

Андрей Алферов и Егор Гордеев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кинокритик рассказывает, что Сергей Параджанов был таким человеком, который во всем видел красоту. Когда режиссер был приговорен к пяти годам и отбывал наказание в колонии в Луганской области, даже там он занимался творчеством и искал прекрасное.

"Единственный музей Параджанова в мире – это музей в колонии в Луганской области, где художник отбывал наказание. Он произвел такое \впечатление на начальника этой зоны, что тот потом создал небольшой музей. Параджанов даже их научил видеть красоту! Сначала заключенные говорили, что он не в своем уме, собирает какой-то мусор в токарном цехе, а потом начали его уважать. Режиссер даже в этом бытовом мусоре видел красоту", – говорит кинокритик.

Андрей Алферов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите "Тіні забутих предків", что входят в золотой фонд мирового кинематографа, 26 октября в 23:00 на телеканале "1+1 Украина".

Сейчас же предлагаем узнать интересные факты о фильме "Тіні забутих предків":

На роль Ивана Палийчука уже был утвержден московский актер Геннадий Юхтин. Параджанов согласился устроить для Миколайчука пробы только из уважения к его учителю, режиссеру Виктору Ивченко, и думал даже не тратить на него пленки. Миколайчук подозревал, что его не воспринимают всерьез. Он заговорил, а потом помолился, перекрестился. Оператора Юрия Ильенко это очень удивило – он понял, что Иван действительно чувствует людей, чью историю будут рассказывать "Тіні". Лариса Кадочникова, которая в фильме была Маричкой, играла на тот момент в московском театре "Современник". Но встреча с Юрием Ильенко, который был оператором на "Тінях", изменила ее жизнь. Она переезжает в Украину навсегда и становится украинской актрисой. "Тіні забутих предків" стали судьбоносным фильмом для многих со съемочной площадки. Параджанов после выхода этой ленты получил всемирную славу и признание. У Ильенко, который много лет прожил в Сибири, учился в Москве, знакомство с Миколайчуком и съемка в гуцульской деревне "заставили заработать украинскую генетическую память". Кадочникова, актриса московского театра "Современник", стала украинской артисткой. Мирослав Скорик прославился, а творческий путь Миколайчука определил этот фильм. Основное место съемок – двор Палийчуков – нашли в Криворовне. Это была настоящая гуцульская гражда. Там жила хозяйка, столетняя Параска Харук, которая в юности дружила с Иваном Франко. Фильм вышел на украинском языке и не был дублирован на русском, что было для того времени почти неслыханным. В иностранном прокате его тоже не дублировали. Во время премьеры фильма в киевском кинотеатре "Украина" 4 сентября 1965 года литературный критик Иван Дзюба со сцены, аспирант-литературовед Василий Стус и журналист Вячеслав Чорновил в зале призвали подняться в знак протестов против арестов украинских интеллектуалов, которые происходили летом 1965 года. Под письмом протеста подписалось 140 собравшихся.

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