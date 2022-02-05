В Германии "Квартал 95" назвали "российским шоу": реакция коллектива

Коллектив должен был выступить в Гамбурге.

В Германии Студию "Квартал 95" назвали "российским юмористическим шоу".

Такое объявление появилось на официальном портале Гамбурга. К слову, у коллектива там запланировано выступление 4 февраля 2023 года. На портале города появился анонс, в котором написали, "Квартал 95" — "русское юмористическое шоу".

"Квартал 95" назвали "российским шоу" / instagram.com/kvartal95official

В коллективе уже отреагировали на такую ошибку. Они обратились к прокатчикам и попросили, чтобы их не дискредитировали. "Квартал 95" – это украинское шоу.

"Уважаемые прокатчики! Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" — была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может!" – ответил коллектив.

Сейчас в студии ожидают исправления ошибки. Кроме того, если подобная ситуация повторится, то коллектив отменит свои концерты.

"Ожидаем срочной поправки и извинений. В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", — говорится в сообщении коллектива.

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