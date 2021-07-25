В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар — внутри нашли канистру с бензином

В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар — внутри нашли канистру с бензином

Инцидент расследуют как поджог.

В роскошном поместье звездной четы Бейонсе и Jay-Z стоимостью 2,4 миллиона долларов произошел пожар.

Инцидент расследуется как возможный поджог. Об этом пишет издание Daily Mail. Так, в сообщении говорится, что представитель полицейского управления Нового Орлеана заявил, что копы получили сообщение о подозрительном человеке у дома в то время, когда вспыхнул пожар, около 18:20.

Со своей стороны, источник сообщил NOLA.com, что пожар, скорее всего, начался на кухне, где пожарные нашли книги в духовке, а в доме — канистру с бензином.

Огонь ликвидировали за 2 часа, на место инцидента прибыли 22 сотрудника пожарной бригады.

Напомним, ранее Бейонсе обокрали на миллион долларов. Злоумышленники во второй раз пробрались на склад звезды.

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