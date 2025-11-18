В Instagram Остапчука появилась информация о его разводе: жена ведущего сделала шокирующее заявление

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

На странице украинского ведущего Владимира Остапчука появилась информация о его якобы разводе. Жена шоумена - блогерша Екатерина Поплавская - шокировала подробностями.

Избранница ведущего в своем Telegram поделилась, что проснулась ночью, чтобы покормить сына. В то же время на аккаунте Владимира Остапчука была странная активность. Все бы ничего, но это было дело рук не шоумена, ведь он спал. Екатерина Полтавская говорит, что мужу взломали страницу.

"Вове взломали Instagram. Точнее не знаю, как это назвать. У него не было двухфакторной аутентификации. То есть зайти мог человек, который мог подобрать пароль", - делится блогерша.

Неизвестные, которые взломали аккаунт Остапчука, очевидно, хотели серьезно насолить и ему, и его жене. Дело в том, что они выложили посты, что якобы пара разводится, при этом полили грязью Екатерину. Полтавская убеждена, что страницу ведущего взломали специально, чтобы опорочить их как супругов.

"Вижу, что Вова меня отметил. Захожу, а там в сторис о том, что он со мной разводится. И еще куча дерьма. Это был нетипичный взлом блогера. У человека была цель опорочить именно нас как пару и писал он в стиле того, что пишут на форумах хейтеры обо мне", - заявила Полтавская.

Кроме этого, впоследствии неизвестные удалили совместные посты супругов, а также отписали их друг от друга в Instagram. Пара сейчас пытается выяснить, чьих это рук дело. А тем временем страница Владимира Остапчука недоступна.

Напомним, недавно Екатерина Полтавская хвасталась новым ценным обручальным кольцом, которое ей подарил муж. Избранница ведущего также заговорила об их свадьбе.