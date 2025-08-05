В Ирины Билык умер родной 46-летний брат, который страдал от психического расстройства — СМИ

Ирина Билык

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В украинской певицы Ирины Билык умер родной брат Сергей, который страдал от психического расстройства.

Эту информацию сообщили сразу несколько источников изданию Oboz.ua. Мужчина умер в понедельник, 4 августа. Тело 46-летнего Сергея нашли в его собственной квартире.

Сама же Ирина Билык пока что не делала никаких заявлений. Артистка ни подтверждает эту информацию, ни опровергает ее.

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Ирина Билык

Отметим, брат Ирины Билык страдал от психического расстройства. Артистка впервые об этом рассказала в 2021 году на проекте "Мой секрет". До этого исполнительница скрывала эту информацию, ведь ее мама, которой не стало в 2020 году, не хотела, чтобы кто-то об этом знал. После смерти Анны Яковлевны Ирина Билык вместе с другим братом Юрием заботилась о Сергее. В 2021 году Ирина Билык призналась, что ее родной человек никогда не работал, ведь просто не может этого делать. Поэтому исполнительница его удерживала. Также Билык тогда говорила, что уже пять лет Сергей вообще не выходил из квартиры. Семья надеялась, что мужчина поправится, но этого так и не произошло.

Напомним, ранее стало известно, что умер легендарный реслер и актер Халк Хоган. Недавно западная пресса раскрыла причину смерти знаменитости, а также рассказала о тяжелом диагнозе, который он скрывал.